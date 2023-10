"Necesitamos mantener el segundo lugar": Red Bull le pone presión a ’Checo’ en la recta final de la F1

El Mundial de Fórmula 1 ya tiene un nuevo campeón. Max Verstappen no tuvo problemas y contemplaciones para dominar la temporada y así alcanzar su tricampeonato en la mejor categoría de motor del planeta.

Su diferencia con los demás pilotos en la actualidad es abismal y luego de 18 fechas disputadas, el neerlandés de Red Bull se quedó con 14 ediciones hasta ahora, restando 5 GP para finalizar el calendario.

Si bien todo le sonríe al ‘tulipán’, en la otra vereda está su compañero de escudería, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien comenzó con un gran ritmo en la temporada, pero que lentamente se fue diluyendo su participación y en los últimos eventos, literalmente ha sido relegado a un segundo y hasta tercer plano por las demás escuderías y su propio compañero.

Esto le ha provocado una oleada de críticas en su contra, luego de protagonizar algunos choques e incluso, llegar en posiciones muy distanciadas de la realidad que está ejecutando ‘Mad Max’.

De hecho, luego del Gran Premio de Qatar, el director de equipo Christian Horner, habló con los medios en el Viejo Continente y detalló que “creo que realmente necesitamos sentarnos con Checo porque sabemos de lo que es capaz y no está en esa forma en este momento”.

“Necesitamos desesperadamente encontrar la forma de mantener este segundo lugar en el campeonato”, indicó.

Por otra parte, lamentó el desempeño del tapatío en el circuito Losail, donde solo obtuvo 1 unidad con su décima ubicación.

Es por eso que para Horner, esto es un tema que preocupa en Red Bull al sostener que “fue frustrante que solo haya tenido un punto en el fin de semana y creo que hubo la oportunidad de haber tenido más, incluso empezando desde atrás en la parrilla“.

“Pero lo apoyaremos tanto como podamos porque hay una triple cartelera por venir. También hay una gran cantidad de puntos con las carreras de Sprint“, sentenció.

Lo cierto es que la baja en el desempeño de ‘Checo’ es notoria, luego de encadenar en las primeras cinco carreras 105 puntos, donde promedió de 21 por cada una, y en las otras 12 sumó 119, una media de 10, un rendimiento que preocupa en Red Bull, mientras Max Verstappen sigue dominando tras ganar su tercera temporada consecutiva.

A weekend where nothing worked out for us, first of all I want to thank my entire @redbullracing team very much for getting my car ready on time, we have the best mechanics in the world.

Let's think about the closing, there are still 5 very important races left and we are going… pic.twitter.com/UOT0PCkqlQ

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 8, 2023