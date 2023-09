Parecía que volaba: el impresionante salto de Katsuta en los senderos forestales del WRC en Chile

La segunda edición del Campeonato Mundial de Rally en Chile está dejando impresionantes registros de los mejores pilotos del mundo, quienes buscan dominar los complicados senderos forestales que presenta el sur del país.

Con 3 días de jornadas, ya se conoce que Ott Tänak busca revalidar su victoria conseguida en 2019, en la primera vez que el WRC se corrió en suelo nacional.

Sin embargo, otro piloto que se está robando las mirada por su carisma, su entrega y sobre todo, por su manera de conducir el Toyota GR Yaris Rally1, es Takamoto Katsuta, quien ha demostrado un gran dominio en las rutas chilenas.

De hecho en la competición del día de ayer, registró uno de los mejores saltos que se han visto en la competencia.

El piloto japonés, tomó a gran velocidad un salto en el día viernes, el cual provocó que su Toyota saliera volando por los aíres ante la mirada atónita de todos los espectadores.

De hecho, el propio piloto japonés subió a sus redes sociales el video, demostrando el carisma y buen humor que presenta el asiático en suelo nacional.

Por ahora, el nipón se encuentra en la sexta ubicación de la tabla general, a la espera de los resultados de la tarde de este sábado, más las pruebas que se realizarán en la mañana del domingo.

P6 after Day1 of #Rallychile

I struggled a lot in the morning, but we changed setup and felt much better in the afternoon. Going to be big day tomorrow.

Day1が終わって総合6番手。

午前中かなり苦戦しましたが、午後はセッティングを大幅に変更し、改善しました。

明日もトライします。 pic.twitter.com/I1LLgkKHhx

— Takamoto Katsuta (@TakamotoKatsuta) September 29, 2023