Un arduo proyecto hecho realidad... ¿Cómo se fabrica un auto de Fórmula 1?

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 es la categoría de motor más importante y acaudalada del planeta, siendo año tras año uno de los deportes más visto en cada uno de los diversos eventos que recorren el orbe.

En la actualidad, Red Bull ha dominado la temporada con 14 de las 15 fechas que se han disputado, siendo la última en Singapur la primera que Ferrari obtiene en todo el 2023, con el brillante desempeño de Carlos Sainz en el circuito urbano de Marina Bay.

El lujoso monoplaza del la escudería italiana se impuso en un reñida carrera al McLaren de Lando Norris, quien se quedó con el segundo lugar y al Mercedes del multicampeón, Lewis Hamilton, quien cerró el podio luego de que su compañero, George Russell estrellara su vehículo en la última curva de las 62 vueltas.

Pero te has preguntado: ¿Cómo se arma un vehículo que alcance más de 300 Km/h?, ¿Qué componentes permitieron la victoria del ‘Cavallino Rampante’ en el GP en suelo asiático?.

En BioBioChile te contaremos como se construye un monoplaza de Fórmula 1.

Primero, se debe entender que el proceso para construir un vehículo que sea apto para competir a mayor nivel de exigencia en el ‘Gran Circo’, es desgastante, extenuante, de varias parte y complejo, pero el resultado que se alcanza permite la emoción que se logra ver en cada uno de los GPs que se disputan en la F1.

Cabe destacar que los coches que compiten en esta disciplina se desarrollan continuamente y se modifican para cada uno de los eventos, mientras que los que se conducen con las carreteras y las calles no tienen tan nivel de variación.

Todo comienza con una serie de reuniones en donde los jefes de equipo de motor se juntan para definir cual será el enfoque general, los cambios que se le harán el vehículo dependiendo de los comentarios que vayan realizando constantemente los pilotos de las escuderías.

Algunos pueden tardar meses y hasta temporada, dependiendo de las variaciones y la modificaciones que se piense realizar.

Posteriormente, tras aclarar conceptos e ideas, se pasa a la etapa de diseño y desarrollo en donde se utiliza el CAD (diseño asistido por ordenador), para poder llevar a lo gráficos todos los cambios que tendrá el vehículo.

En esta fase se producen complejos dibujos en 3D de las nuevas piezas, que, en un punto álgido, pueden llegar a ser cientos cada día. Entre las áreas más complicadas de trabajar se encuentran la transmisión, la electrónica, el diseño mecánico y la aerodinámica, así como el diseño de compuestos.

Una de las secciones en las que más énfasis se coloca es la aerodinámica, en donde se crean diseños que se prueban en CFD (dinámica de fluidos computacional) para decidir cuáles pasan a las pruebas del túnel de viento.

Para entender esta etapa, se debe comprender que más del 80% del coche es fabricado con fibra de carbono, lo que le permite brindar ligereza y posibilidad de una mejor modificación a cada una de las piezas que componen un auto de Fórmula 1.

Aquí, se vuelve a emplear el uso de CAD para obtener datos y poder cortar con precisión las piezas y fragmentos que se utilizaran.

Acompañado de esto, también se fabrican en gran cantidad los metales que se utilizarán dentro del ensamblaje de los componentes del auto.

Se calcula que un monoplaza se construye con al rededor de 14.500 piezas, las que se deben inspeccionar y llevar a procesos de calidad para que puedan ser parte de uno de los autos que ve acción en los eventos de F1.

Es por esto que los materiales pasan por diversos tipos de pruebas como rayos X o ultrasonidos para evaluar la unión de las juntas y el estado de los laminados, comprobaciones de firmeza, controles visuales y una limpieza a fondo.

Además, en esta fase se ensamblan cada una de las piezas diseñadas y se va construyendo en vehículo de sección en sección.

También, se realizan pruebas de choque exigidas por la FIA las que deben ser superadas antes de la certificación del vehículo. Aquí se incluye pruebas de impacto frontal, trasero y lateral y de vuelco, y son extremadamente destructivas.

Luego, llega uno de los momentos más esperados por todos quienes han sido parte de la construcción del nuevo monoplaza de Fórmula 1, la ‘Primera puesta en marcha’, situación en donde todo el diseño y proyecto se vuelve realidad.

Este es el proceso en donde se unen los subconjuntos como la unidad de potencia, el sistema de combustible, el sistema hidráulico, la transmisión y el sistema de refrigeración se fijan al chasis y se conectan para ser probados.

Es acá donde el vehículo está a medio camino, ya que solo tiene las piezas listas y probadas, pero falta la carrocería que se demora en instalar por lo general varias semanas, ya que gran parte de las piezas son ensambladas, atornilladas e instaladas a mano para poder tener una mayor comprobación del proceso.

Ahora, llega el momento del shakedown y testing, instancia en la que por primera vez el coche sale del garage para asegurarse de que todo haya quedado bien atornillado y esté funcionando en perfectas condiciones.

Las escuderías suelen llamar a esto como ‘Día de rodaje’ en donde se prueba el monoplaza en recorridos que alcanzan los 100 Km. Trazos limitados para comprobar que el vehículo funcione bien desde el arranque, pase por la etapa de calentamiento y siga con su desempeño ideal al igual que en un evento de F1.

Tal como se mencionó al comienzo de la nota, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 es uno de los certámenes de motor más acaudalados del planeta y los valores de cada uno de los 20 vehículos que compiten en la actualidad, alcanza en promedio el valor entre 135 y 102 millones de dólares, algo así como entre 90 120 millones de pesos chilenos.

