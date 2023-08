GP de Países Bajos: Norris domina los entrenamientos libres y Verstappen con Albon son escoltas

El inglés Lando Norris de McLaren fue el más rápido este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de los Países Bajos, el decimotercero de Mundial de Fórmula 1.

Esta fecha se disputa en el circuito de Zandvoort, donde el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del campeonato, marcó el segundo tiempo de la sesión.

Norris cubrió, en su mejor vuelta, los 4.259 metros de la pista neerlandesa en un minuto, once segundos y 330 milésimas, sólo 23 menos que Verstappen, que apunta muy claramente a la consecución de un tercer título seguido.

Un ensayo en el que el compañero de éste, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez -segundo en el Mundial, a 125 puntos- marcó el séptimo crono; y los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) se inscribieron décimo y decimosexto, respectivametne, en la tabla de tiempos.

Una verdadera sorpresa fue la que instaló Alexander Albon volviendo al podio con su Williams, histórica escudería que instala nuevamente a un piloto en los primeros 3 de un entrenamiento.

Lando Norris heads Max Verstappen in FP2! 💪

And, @alex_albon returns to the Top 3 👌#DutchGP #F1 pic.twitter.com/hkdzot5tyh

— Formula 1 (@F1) August 25, 2023