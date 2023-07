Sorpresa en el GP de Hungría: Hamilton domina la qualy y Verstappen junto a Norris son escoltas

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Hungría, que se disputa en la pista Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

Hamilton, de 38 años, elevó a 104 su propio récord histórico de ‘poles’ de su carrera en la F1 al dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió los 4.381 metros de la pista húngara -con el en esta ocasión preceptivo neumático de compuesto blando- en un minuto, 16 segundos y 609 milésimas, sólo tres menos que el neerlandés Max Verstappen (Red BUll), líder destacado del Mundial.

Desde la segunda lo harán los dos pilotos de McLaren, el inglés Landon Norris, que acabó tercero la cronometrada principal, y el australiano Oscar Piastri.

El doble campeón mundial asturiano, de regreso en la pista en la que -hace casi veinte años- festejó el primero de sus 32 triunfos, saldrá octavo; mientras que ‘Checo’ -segundo en el Mundial, con 19 puntos de ventaja sobre el anterior- lo hará desde la novena plaza.

