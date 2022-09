Los correos privados de fiscalía en SQM: un juramento de lealtad, divisiones e interés por la prensa

10 de noviembre 2015. 20:00 horas. Asunto: Facilitadores comunes. E-mail intercambiado por los fiscales Emiliano Arias y Carmen Segura. Caso SQM.

“Yo sacaría a Piñera o incluiría a Bachelet, Peñailillo, etc. Y ese conjunto no me parece prudente mandarlo a la PDI aunque sea un correo. ¿Te parece?”.

Antes de que la entonces Presidenta Michelle Bachelet terminara el segundo año de su segundo gobierno, su nombre fue objeto de discusión al interior del Ministerio Público. ¿Incluirla o no en la nómina de personas de interés enviada a la PDI en el incipiente caso SQM? El debate estaba abierto. Los protagonistas: los fiscales Emiliano Arias y Carmen Segura.

El intercambio consta en uno de los más de 400 correos internos de fiscalía -a los que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile– y que formaron parte de la indagatoria iniciada tras el escándalo por el financiamiento ilegal de la política.

Un juramento de lealtad, diferencias y un notorio interés por la prensa forman parte de los archivos privados de un caso que todavía sigue en proceso.

“Jefe querido”

Jorge Abbott alcanzó la cúspide del Ministerio Público el 1 de diciembre de 2015. Ese día asumió como fiscal nacional en reemplazo de Sabas Chahuán, quien unos meses antes había resuelto liderar personalmente la investigación del caso Penta-SQM. Una indagatoria que, antes de ser disgregada al término de su periodo, se trabajó como un todo.

Con su nombramiento, la vacante que Abbott dejó en la Fiscalía Regional de Valparaíso quedó en manos de Pablo Gómez Niada. Su sucesor, desde el comienzo, hizo todo lo posible por mostrarse llano a colaborar con la nueva máxima autoridad del organismo.

Así queda demostrado en los cordiales mensajes que Gómez hizo llegar a Abbott, en medio de la reorganización que este último le encargó.

“Jefe querido”, reza el encabezado de uno de los e-mails enviado por el persecutor a su superior el 22 de diciembre de 2015, a las 11:36 horas.

En la comunicación, Gómez se encargó de poner en conocimiento de Abbott que tenía las riendas del asunto. Un día antes, había repartido instrucciones por la misma vía a los fiscales Emiliano Arias, Carmen Segura y Freddy González.

En lo medular, el fiscal del mostacho le comunicó a sus colegas que estimaba necesario que la investigación completa a personeros de la UDI se trasladara a su feudo: Valparaíso.

Dentro del listado de tareas figuraban la conformación de un cuadernillo con todas las declaraciones tomadas hasta esa fecha para ver qué aportaba cada una, solicitudes de información a SQM y ver la posibilidad de contar con un listado de emisores de boletas ideológicamente falsas. Como último punto, pidió que le hicieran llegar el fallo condenatorio a Jovino Novoa.

“Jefe querido, le remito esta información para que esté en conocimiento. En correo aparte, le haré llegar alguna información que estoy solicitando al equipo. Un abrazo”, escribió.

Aquél correo lo envió Gómez Niada sólo unos minutos más tarde:

“Trabajaré con toda lealtad”

El listado de tareas que Gómez Niada encargó a los fiscales en el marco de la redistribución interna del Caso SQM no tuvo -al parecer- una buena recepción de parte de todos sus colegas. O así, al menos, lo interpretó él cuando le llegó la respuesta del fiscal Emiliano Arias casi un mes y medio después.

Tras analizar la escueta contestación por unos 10 minutos, en lugar de tratar el episodio con su par, decidió comunicar su malestar directamente a Abbott y adjuntó el correo previo de Arias. Gómez escribió:

“Estimado Jefe, lamento esta situación y la forma en que Emiliano informa de esta causa. Claramente este informe es insuficiente y no detalla nada de lo que se le solicitó. Tampoco se menciona si cumplió con las diligencias que se le encomendaran ni entrega detalle que sea útil de la información que maneja”, versa parte del correo.

Gómez incluso reflexionó sobre lo que significaba para el Ministerio Público la salida de Arias. Algo que esa misma tarde se hizo público.

“Lamento que se pierdan las formas del trato entre un fiscal adjunto (Arias) y un regional (Gómez) y lamento también que no haya conversado conmigo al menos ayer cuando estuve en Santiago. La salida del fiscal dará para especulaciones que sólo provocarán daño institucional”, se lee en el documento.

Y sentencia: “En lo personal, yo estoy a su disposición y trabajaré con toda lealtad. Reciba un afectuoso saludo”.

El acotado informe que el fiscal regional de Valparaíso tanto criticaba era un mail con seis puntos, donde el hoy fiscal de O’Higgins daba cuenta de las diligencias dirigidas por él en las aristas relativas a RN, PPD, SQM Salar, Carlos Ominami, Patricio Contesse y Pablo Longueira.

De pasada, le “recomendó” dejar de decretar “como reservado todo lo que ingresa”, algo que quizás fue el gatillante del enojo de Gómez, además de sugerirle realizar una videoconferencia con el departamento de Estado de EEUU e informar al CDE respecto de eventuales cohechos.

“Esta información se la entregué a don Jorge (Abbott) ayer”, le hizo saber Arias a Gómez.

Lea el intercambio:

Piñera y Bachelet

Pocos días antes de que Abbott asumiera como fiscal nacional, Emiliano Arias y la persecutora Carmen Segura López (que en abril de 2015 se había integrado al equipo de investigación del Caso Penta-SQM) barajaron vía e-mail varias personalidades que podrían ser incluidas como destinatarias del financiamiento ilegal de la política.

El fiscal debía enviar un listado a la Brigadas Investigadoras de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, por lo que pidió a su colega que le aportara algunos nombres.

Así fue el intercambio:

Carmen, para mandar un listado a la BRIDEC por correo, creo que el dinero recaudado mediante la emisión de boletas falsas iba a: 1.-Claudio Eguiluz;

2.-Fulvio Rossi;

3.-Roberto León;

4.-Pablo Longueira;

5.-MEO;

6.-Ena Von Baer

7.-Jaime Orpis;

8.-Zaldivar

9.-Sule

Ese mismo 10 de noviembre de 2015 la fiscal respondió con el siguiente listado, nombrando al expresidente en el último lugar:

Estos faltan 10.-Guzmán Lyon

11.-Saldias.

12.-Cristian Leay

13.-Martelli

14.-Zalaquett

15.-Novoa.

16.-Wagner

17.-Piñera

Entonces, Emiliano Arias contestó que -a su juicio- había que quitar el nombre del que por esos días sonaba como más seguro sucesor de Bachelet en La Moneda o, de lo contrario, -y en vista de los antecedentes- había que incluir a Peñailillo y a la Presidenta:

“Yo sacaría a Piñera o incluiría a Bachelet, Peñailillo, Arenas, etc. Y ese conjunto no me parece prudente mandarlo a la PDI aunque sea un correo. Te parece?”.

De Carmen Segura recibió un escueto “Sí, me parece…”.

A fin de cuentas, ni Bachelet ni Piñera fueron investigados. En el caso de la exmandataria, la investigación por eventual financiamiento irregular de su campaña se terminó en Giorgio Martelli, operador político de la ex Concertación y Nueva Mayoría que años más tarde terminaría condenado por delitos tributarios, tras comprobarse que emitió boletas falsas a SQM.

Por el lado de Piñera, el que se “inmoló” fue su antiguo administrador electoral, Santiago Valdés, quien en paralelo ejerció como gerente de finanzas de Bancard, brazo de inversiones del exmandatario.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, habría sido el propio Valdés quien coordinó distintas acciones tendientes a conseguir dinero fresco para la campaña presidencial.

“Apretar a Contesse por Rossi”

14 de julio 2017. 13:16 horas. E-mail enviado por Pablo Gómez a su equipo. Asunto: Desafuero.

Trataré de apretar la declaración de Contesse para que se refiera en ella a Rossi y con ese antecedente dejamos mejor aspectado el desafuero.

Uno de los desafíos que se planteó el fiscal Pablo Gómez era conseguir el desafuero del entonces senador Fulvio Rossi. Su interés por avanzar en esa arista quedó de manifiesto en un correo enviado a sus subordinados. En el escrito, el persecutor aseguró que intentaría presionar al exgerente general de SQM, Patricio Contesse, para lograr levantar el privilegio parlamentario.

En el mensaje, también les comentó sobre una información de utilidad que le había hecho llegar una periodista de La Tercera.

Trataré de apretar la declaración de Contesse para que se refiera en ella a Rossi y con ese antecedente dejamos mejor aspectado el desafuero. Me escribió la periodista de LT para decirme que Espinoza (abogado de Rossi) le señaló que nos habría “notificado” que no irá a la audiencia y que espera discutir el desafuero en la Corte. Con Pizarro la situación será distinta. Les comentaré avances. Saludos a todos y buen fin de semana.

Por esta misma materia, la fiscal Carmen Segura le comentó a sus colegas lo que opinaba al respecto. En otro correo, aseguró que quien podía salir mal de toda esta situación era el propio senador.

Quedará muy mal ROSSI ante la opinión publica si no comparece, ya que él mismo instó a la fiscalía a que se judicializara el asunto para defenderse ante los tribunales, a eso hay que sacarle punta si no va. El oficio 162 está bien fundamentado así que espero que el SII se pronuncie con una querella, si no es así nosotros pelearemos hasta el final y otros serán los que tendrán que rendir cuentas ante la opinión pública.

Fulvio Rossi finalmente no pudo ser desaforado, luego de que la Corte Suprema rechazara la solicitud de la fiscalía. Más tarde iniciaría una demanda civil contra el Estado por 500 millones de pesos. En ella acusa que se le hicieron imputaciones falsas y alega que “se mancilló” su carrera.

“A Longueira no quiere hundirlo”

El 15 de enero de 2018 el exgerente general de Soquimich, Patricio Contesse, declaró por primera vez ante el Ministerio Público. No obstante, el interés del ente persecutor por conocer la versión del ingeniero forestal y hombre clave en la indagatoria se despertó dos años antes.

El 4 de marzo de 2016, el fiscal Pablo Gómez comenzaba a preparar el interrogatorio. Así queda evidenciado en un correo que le envió a sus colegas Carmen Segura y Paola Castiglione bajo el asunto “Puntos a abarcar en declaración de P Contesse”. En el mensaje les pidió ayuda con algunos nombres que iba a negociar con el abogado defensor de Contesse, Samuel Donoso.

“Estimadas Carmen y Paola, ayer se nos quedó en el tintero los puntos y personajes a los que necesitaremos que Contesse se refiera en su próxima declaración. Les pido trabajar en esa minuta para conversarla la semana próxima con Samuel Donoso”, escribió el fiscal.

La primera en contestar fue la fiscal Castiglione, quien envió un listado de “personajes” por los que sí o sí había que consultarle a Contesse cuando declarara.

Por lo pronto, y a vuelo de pájaro, pienso que no puede faltar preguntarle por los siguientes personajes: 1.- CARLOS OMINAMI. 2.- MARCO ENRIQUE OMINAMI Y CRISTIAN WARNER. Y EL PADRE. 3.- SEBASTIAN Y JORGE PIZARRO (Ventus) 4.- MARCELO ROZAS Y ROBERTO LEON. 5.- PABLO LONGUEIRA 6.- TITI VALDIVIELSO Y MARISOL CAVIERES. 7.- Su relación con ENRIQUE OLIVARES, cuál era la intervención de éste último en los procesos de aportes económicos. 8.- Su relación con el abogado GUERRERO, abogado, a cuyo estudio se efectuaron importantes pagos durante muchos años. 9.- MARTELLI..

Más tarde fue el turno de la fiscal Segura, quien hizo llegar a sus dos compañeros un nutrido listado de personalidades políticas o vinculadas a políticos que -a su parecer- debían ser objeto de consulta a Contesse.

En el compendio resaltan los nombres de Lucía Hiriart y Jacqueline Pinochet Hiriart, esposa e hija -respectivamente- de Augusto Pinochet.

Estimados: Además de lo señalado por Paola, hay temas bien grandes, como los que a continuación enuncio: 1.- Claudio Eguiluz, sus emisores y KTZ; 2.- Fulvio Rossi y sus emisores, donaciones (legales o no) para campaña municipal año 2012; 3.- Zaldívar y el PRI con sus emisores 4.- Alejandro Sule, Baier 5.- Guzmán Lyon, Lucia Hiriart y Jacqueline Pinochet 6.- Saldias emisiones de facturas falsas de Enjoy y Dasco y boletas de su su señora e hijo y otros emisores, Ponce Lerou, rol de ambos en los desvíos de dinero conseguidos a través de facilitación de boletas y facturas falsas. 7.- Cristian Leay ( asociado a Longueira y como emisor de facturas de centro de estudios de nueva minería y como facilitador de diversos emisores) 8.- Martelli, Rosenblut, Peñailillo (verdadero rol de Roseblut y Peñailillo en la gestión de facilitación para A y N) y pagos hechos en favor de la campaña de Frei año 2009 2010 AGESIN 9.- Zalaquett (pagos de SQM a través de empresas de Cristina Zúñiga y Reactor para campaña política de Zalaquett 10.- Wagner (por María Carolina de La Cerda) 11. Ena Von Baer; como facilitadora de facturas (2013) de la empresa Asesorías IMBC Ltda. por Maximiliano Bussenius Gatica exadministrador electoral de campaña senatorial de EVB año 2013 12.- Jaime Orpis; y su emisora Carolina Gazitua 13.- Royalty año 2010, correos longueira-Contesse 14.- Carlos Tudela (relacionado con Daniela Tudela y Sevicios de Visión y Gestión estratégica 15.- Patricio Rodrigo Salinas-Corporación para conservación y preservación del medio ambiente-Bitar 16.- Pagos hechos a Bancorp, RENTAS INVERSIONES SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA (YACONI), ASESORIAS E INVERSIONES LIMA LIMITADA (CRISTINA BITAR) INVERSIONES LA MUSICA LIMITADA (Jaime de Aguirre) KYBALION CONSULTORES LIMITADA (Alejandro Bahamondes ex embajador en Paraguay) SERVICIOS Y PUBLICIDAD LA CLINICA LTDA (Diego Perry) especializada en servicios publicitarios, y que prestó servicios al comando de Bachelet. Saludos

Los intercambios de e-mails por este tema continuaron hasta consensuar una lista más depurada. El 23 de julio de 2016 el fiscal Gómez Niada le volvió a pedir a sus colegas un listado definitivo de nombres.

Esto, porque ya tenía prácticamente convencido a Samuel Donoso -abogado de Contesse- para que su cliente declarara. Aunque… había un punto sobre el cuál no iban a negociar: Pablo Longueira. Se lo informó así a las fiscales:

Chicos, hable con Samuel Donoso. Me pidió si acaso para la declaración de Contesse, podríamos adelantarle los temas que nos interesa cerrar a través de él. Me dice que hay disposición, pero que probablemente respecto de Longueira, no quiera hundirlo. Creo que Carmen en algún momento trabajó sobre el punto.

Finalmente, su declaración se concretó el 15 de enero de 2018. De acuerdo a un artículo de la época publicado por La Tercera, el hombre clave de SQM se remitió a hablar de su historia en la empresa y no despejó las principales dudas “respecto de por qué la compañía se vinculó con el financiamiento irregular de campañas políticas y qué rol específico fue el que él cumplió en este esquema”.

Actualmente, Pablo Longueira se encuentra a ad portas de enfrentar su juicio oral por este caso.

Jota Pe Ele

Demostrar la participación directa del exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, en el Caso SQM era un enorme desafío. Por ello, la fiscal Carmen Segura le pidió ayuda al jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) del Ministerio Público.

Se trataba nada más y nada menos que del controlador de la minera que a la postre, quedaría marcada para siempre como la empresa que más aportes hizo a políticos.

Lo que en el fondo se buscaba era pedir ayuda al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por su sigla en inglés) para acceder a una casilla de correo electrónico que JPL -como era apodado Ponce Lerou al interior de la fiscalía- utilizaba “para enviar cosas más reservadas”. Se trataba de la dirección grillop10@hotmail.com.

“(…) a través de esta diligencia pretendemos demostrar participación de JPL en los delitos tributarios y de corrupción, ya que no hemos tenido éxito con él. Hace como un mes más o menos encontramos una hebra de investigación relacionada con este correo que usa JPL, y queremos acceder a él ya que este correo se usaría por Ponce para enviar cosas más reservadas. Aún no tenemos autorización judicial, vamos a pedirla. En cuanto tengamos la información te la enviamos para efectos de hacer el requerimiento internacional. Desde ya muchas gracias por tu preocupación”.

Correo enviado por Carmen Segura

Las diligencias finalmente quedaron en nada. Nunca lograron acreditar la participación de Julio Ponce Lerou en delitos asociados al Caso SQM.

Una filtración incómoda

Fueron varias las turbulencias que Abbott tuvo que sortear mientras se instalaba como fiscal nacional. Una de ellas se desató el 23 de diciembre de 2015, a tres semanas de haber asumido el cargo.

Ese día, la máxima autoridad del Ministerio Público se enteró que un medio de comunicación había publicado información secreta de un informe remitido a la fiscalía por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sobre operaciones sospechosas del entonces senador UDI, Jaime Orpis.

La filtración ponía en un escenario incómodo al recién asumido fiscal para con la repartición dependiente del Ministerio de Hacienda.

A las 08:02 horas de ese miércoles previo a Navidad, Abbott envió un correo exigiendo explicaciones y advirtiendo de los riesgos para la indagatoria. ¿Los destinatarios? Ximena Chong, Hernán Fernández, Verónica Rosenblut, Antonio Segovia, Mauricio Fernández y Andrés Montes.

Estimad@s, en el Diario Electrónico de hoy aparece una transcripción de un Informe de la UAF remitido a fines de noviembre a la Fiscalía relacionado con operaciones sospechosas del Senador Jaime Orpis. Teniendo el carácter de secreta dicha información mucho les agradeceré me indiquen si alguno de Uds. tiene alguna explicación sobre su filtración. Cabe consignar que hace sólo un par de días el Director de la UAF nos hizo presente la gravedad que esta información se haga pública porque desincentiva a las instituciones obligadas a informar a dicha entidad. Desde ya muy agradecido. Saludos cordiales

La primera en contestar fue la fiscal Chong, quien a las 09:00 horas escribió:

Estimado Fiscal: Si bien no he revisado la información de prensa, por la Fecha, entiendo que corresponde al Oficio Reservado N° 764 de 27 de Noviembre de 2015, que complementa el Oficio Reservado N° 522, ambos de la UAF. Dicho Informe y sus anexos están agregados al Tomo XXIII de la carpeta de investigación. De acuerdo con la normativa de LAVADO, la información es CONFIDENCIAL Y NO puede ser utilizada como medio de prueba. Sin embargo, es información que se agrega a la carpeta, quedando bajo el SECRETO de la INVESTIGACIÓN con relación a NO intervinientes, y el material adjunto puede ser utilizado. Como consecuencia de lo anterior ha (sido) REVISADA por los intervinientes que han tenido acceso a la carpeta, y a los que se ha entregado copias. Saludos Cordiales. X.

En la misma línea fue la respuesta del fiscal Fernández Aracena, quien manifestó sus dudas sobre seguir entregando copias de los informes de la UAF a los intervinientes (imputados o sus abogados), apuntando a que por esa vía se pudo haber concretado la filtración a la prensa.

En efecto, Abbott le pidió a la fiscal Chong que le indicara el nombre de los intervinientes a los que se le había “proporcionado copia en la que se encuentre incorporada dicha información”.

La respuesta llegó en cosa de horas. En el listado figuran abogados y reparticiones públicas, entre ellas el SII y el CDE. Hasta hoy, no está claro el origen de la fuga.

“Ignorante y contumaz

Al interior del Ministerio Público, el interés por lo que escribía o se decía en los medios de comunicación sobre las investigaciones por financiamiento irregular de la política era total.

Al fiscal Pablo Gómez, por ejemplo, las críticas le dolían. En más de alguna ocasión se lo comentó a sus colegas. El 11 de marzo de 2016 a las 07:48 horas envió un mensaje con el asunto “Mauricio Daza”.

Es que los constantes emplazamientos del abogado querellante en el Caso SQM -y quien posteriormente sería constituyente- le afectaban. Por lo mismo, pidió un detalle completo del actuar del jurista en la causa, cuyas acciones él consideraba como “básicas”.

Estimado Rolando, junto con saludarte, te comento que hoy, antes de las 11 horas quiero enviar una carta al Mercurio y La Tercera en relación con las críticas ya personales que me hace Daza en forma continua. Al respecto necesito saber en forma exacta y sin errores, la fecha de la querella por cohecho, las diligencias que solicitó en su momento, si ha pedido otras, fechas y contenido y número de veces que ha pedido reunión con el equipo. Según entiendo las diligencias solicitadas por él son básicas y no hay peticiones para ser recibido. Muchas gracias Un abrazo

Algo similar ocurrió en julio de 2018. Cansado de los cuestionamientos de uno de los defensores de Pablo Longueira, Cristián Warner y Fulvio Rossi en el Caso SQM, el 23 de ese mes le escribió un e-mail con sus descargos a Abbott.

En el texto, Gómez le explica al fiscal nacional que el defensor ha utilizado la prensa para poner en tela de juicio su desempeño. Además, se quejó de que el jurista lo calificara como “ignorante y contumaz”.

Parte del correo señala:

Estimado Fiscal, el día viernes, recién pasado, tomé conocimiento, por una publicación en la prensa de un reclamo del abogado Sr. Espinoza, defensor, en la causa SQM, de los acusados Sres. Pablo Longueira, Cristian Warner y Fulvio Rossi, en relación con mi actuar como fiscal del Ministerio Público, imputándome una serie de actuaciones reñidas con la ética y con los principales valores institucionales. El actuar de este abogado se condice con una serie de declaraciones previas hechas en medios de comunicación en los que me acusó de ignorante y contumaz (sic), en entrevista en Crónica de La Tercera, del domingo 15 de julio, precisamente por hacer el trabajo que la Constitución y la ley, mandatan.

En buen chileno, Gómez decidió ponerse el parche antes de la herida. Así, en el correo, también entregó argumentos a Abbott para que éste no tuviera una mala impresión suya. El e-mail continúa:

Si bien, no he sido requerido aún de su parte en torno a estas graves acusaciones, he querido entregarle a usted información relevante que le permitirá desechar de plano este requerimiento y me permitirá fundar, a su vez, una eventual presentación ante el Colegio de Abogados de Santiago.

Revise aquí el correo completo:

Apoyo a la Asociación de Fiscales

En todo caso, Pablo Gómez no fue el único que perdió la paciencia con profesionales del foro. La persecutora Paola Castiglione lo dejó de manifiesto en un extenso correo enviado el 14 de mayo de 2019 a su colega Carmen Segura. Su idea era que la Asociación Nacional de Fiscales saliera en defensa del gremio tras acusaciones del abogado Gabriel Zaliasnik e interacciones en Twitter del exfiscal Carlos Gajardo.

En buenas cuentas, el primero había apuntado a que el Ministerio Público “había engañado a la gente”, mientras que el segundo habría replicado a políticos que en redes sociales señalaron que la fiscalía “se había vendido al mejor postor”.

En el escrito, Castiglione llama a la agrupación a que se pronuncie y condene este tipo de declaraciones:

En cuanto a los dichos del abogado Sr ZALIASNIK, no es posible ser indiferentes o dejar pasar una imputación tan grave como la señalada, en cuanto a que el MP “ha engañado a la gente”, enlodando a la institución y al trabajo que todos los días hacemos los fiscales y confundiendo a la ciudadanía sobre la naturaleza de los juicios abreviados y sus sentencias. (…) La misma situación ocurre con las afirmaciones del ex fiscal CARLOS GAJARDO PINTO, que conociendo en profundidad la normativa penal y procesal vigente, no puede desconocer que al Fiscal Nacional le está vedado dictar instrucciones particulares.

Asimismo, la persecutora salió en defensa de Jorge Abbott:

Cada uno podrá tener sus opiniones a favor o en contra sobre la actuación de la autoridad máxima de nuestra institución, pero afirmar que el término de los casos vinculados a la investigación penal desarrollada en relación a la empresa SQM, obedece a supuestos favores o compromisos del Fiscal Nacional con la clase política es FALSO. (…) Dado lo anterior, nos parece que debemos manifestar nuestro malestar, y expresar públicamente que esta situación nos parece inaceptable.

Aún pendiente

Tras la enorme movilización de recursos y tareas que debió liderar el Ministerio Público, “ya se han decretado 10 condenas de procedimiento abreviado, 51 decisiones de no perseverar en personas investigadas, 68 sobreseimiento definitivo y 127 suspensiones condicionales del procedimiento”, reza un artículo de La Tercera.

El citado medio detalló a mediados de este año que aún existen ocho imputados que irán a juicio. Aquí, de acuerdo a la publicación, figuran el exasesor de SQM, Marcelo Rozas, el exdiputado Roberto León y la secretaria de la presidencia de la UDI Marisol Cavieres.

Completa la lista el ex secretario general del PRO, Cristián Warner, el exgerente general de SQM, Patricio Contesse; Marco Enríquez Ominami, el propio Pablo Longueira y su asistente Carmen Luz Valdivieso.

Tras cerca de un año y medio, en julio recién pasado finalizó la preparación de juicio oral, por lo que se está a la espera de que se dé inicio a la última etapa del proceso judicial.