"Hay que ser menos hipócrita": Emilia Schneider duda de las disculpas de Kaiser por dichos misóginos

Fue en la jornada de Elecciones Generales 2021 del domingo 21 de noviembre cuando la dirigente estudiantil, del Frente Amplio, consiguió un escaño en el parlamento con el 5,61% de los votos (14.545).

“Es un honor porque es un hito histórico”, señala en conversación con BioBioChile respecto a este importante logro, agregando que no solamente espera representar la voz de su comunidad, sino que también apunta a “reconectar al congreso con la ciudadanía”.

Respecto a la candidatura de Gabriel Boric, reconoce que lo que hay que mejorar, “y que creo que se ha mejorado, es compatibilizar en nuestro discurso un proceso de transformación a largo plazo”.

En cuanto a la candidatura de José Antonio Kast, indica que lo que ha hecho es “borrar todas sus convicciones y principios que lleva defendiendo”.

A su vez, aborda la polémica protagonizada por el candidato electo Johannes Kaiser en los últimos días. “Es un discurso que incita a la violencia y que incita a ridiculizar no solamente a mi sino que a toda la comunidad trans y a toda la comunidad LGBTI”, puntualiza.

La diputada electa aborda estos y otros temas, incluyendo la cuestionada rendición de Karina Oliva, en esta entrevista.

Primera diputada trans

-¿Qué se siente ser la primera diputada trans electa en nuestro país? ¿Cree que tiene una responsabilidad especial?

Es un honor porque es un hito histórico y marca también en un contexto particular en nuestro país en que avanzan los discursos de odio, que nuestra comunidad, que ha sido históricamente excluida, como la población trans, como las diversidades y disidencias sexuales en general, que tengamos representación no sólo a través de mi sino que somos cuatro compañeras en la bancada de disidencia de Apruebo Dignidad en el Congreso, así que es un honor para mi.

Estoy muy agradecida del apoyo que recibí, pero también siento una responsabilidad tremenda tanto en hacer avanzar nuestras reivindicaciones históricas, nuestros derechos y efectivamente aportar a la dignidad de nuestra comunidad, también siento la responsabilidad de cargar con años y décadas de lucha de las disidencias sexuales, porque si yo hoy día estoy en este lugar no es sólo por el trabajo que yo he hecho sino que también de una comunidad que lleva años movilizándose contra las injusticias, contra la represión que han vivido por expresar sus identidades, y hace mucho tiempo que estamos acá y me siento parte también de esa historia más grande que parte mucho antes que yo y que sin duda termina mucho después que yo. Siento también la responsabilidad de darlo todo por las compañeras, compañeros y compañeres que vinieron antes que yo.

-¿Cuáles son sus expectativas para el periodo en el que pronto comenzará a ejercer como diputada?

Primero, espero que podamos acompañar a Gabriel Boric y a un gobierno de transformaciones, con orden, con responsabilidad para avanzar en derechos sociales, en derechos sexuales y reproductivos, en combatir el narcotráfico de nuestros barrios, en tener un modelo de desarrollo sustentable y con justicia social, en avanzar en los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales y en general, que sea un gobierno que propicie el diálogo entre distintos sectores de la sociedad para avanzar hacia un futuro mejor para Chile.

Espero que eso sea lo que podamos hacer, y sobretodo espero también aportar en el congreso, no solamente representar la voz de mi comunidad sino también a reconectar al congreso con la ciudadanía, trabajando con organizaciones sociales, con movimientos, con activistas, no solamente para la foto sino para que de verdad sean parte del proceso de construir mayorías detrás de un proyecto de una reforma, de un proceso importante.

Hay que preocuparse de involucrar a todas las personas en la discusiones país que están pasando. Yo creo que ese va a ser mi principal desafío y en lo que espero aportar, a dar certezas con el horizonte de transformaciones en el que vamos, y que las vamos a construir en conjunto.

-Considerando todo lo que menciona, ¿qué tanto cambia en el caso de que resulte elegido José Antonio Kast?

Nuestras convicciones y nuestro programa se mantienen, y vamos a estar disponibles para dialogar con quien sea necesario de las fuerzas democráticas para hacer avanzar las transformaciones que la ciudadanía necesita. Ahora bien, si gana José Antonio Kast, porque lamentablemente todavía no estamos con una nueva constitución y vivimos en un híperpresidencialismo en el que el presidente es capaz de pautear excesivamente al congreso, vamos a tener que resistir, porque sin duda vamos a tener un gobierno con su bancada en el congreso en ofensiva contra los derechos de las mujeres y diversidades sexuales, negándose a dar los debates de fondo, empujando por mantener la AFP, por mantener el lucro con la educación, por mantener el endeudamiento y sin dar soluciones a las personas.

Entonces, creo que con José Antonio Kast será un ciclo de mucha inestabilidad porque no podríamos dialogar y además sería un ciclo de resistencia, en donde en ningún caso nosotras daríamos un paso atrás, o estaríamos dispuestas a dar un paso atrás, en los derechos que hemos conquistado.

Representación en la Convención

-Para las elecciones de constituyentes hizo campaña por el distrito 10. Pero aunque obtuvo una alta votación, finalmente quedó fuera por el sistema de arrastre de las listas. ¿Cuales son sus sensaciones pese a no haber resultado electa en dicho proceso?

Sin duda me dio pena obviamente, fue frustrante. Me alegré eso sí, y me alegro todavía, por los resultados de la Constituyente, creo que ese órgano tiene una representación muy tremenda de Chile, de los distintos pueblos que habitan este territorio, de las distintas realidades e identidades y también estamos ahí las disidencias sexuales. Sin duda fue frustrante que las personas trans no llegáramos a la constituyente pero confío también en que quienes están ahí adentro sabrán representar nuestros mismos anhelos, nuestras mismas demandas, nuestros mismos dolores y nuestras mismas esperanzas del futuro.

Ahora, siento que esto también fue parte del proceso de trabajo largo que yo he tenido para llegar a ser electa con los tan buenos resultados que tuvimos. Y ojo, no creo que sea fruto solamente de esta campaña ni de la anterior sino que es del trabajo de años en el movimiento social, en el activismo, en la lucha feminista, en la lucha de las mismas disidencias sexuales, también como dirigente estudiantil, así que me lo tomo también como un reconocimiento a mi trabajo. Lo que ocurrió en la constituyente fue parte de este camino así que estoy contenta también de poder aportar a todos los procesos que vive nuestro país desde el lugar en el que estoy.

-¿Cómo la Convención podría hacerse parte de los temas que las diversidades sexuales han puesto en el tapete?

En la Constituyente hay representación de las diversidades y disidencias sexuales. Quienes no estamos ahí somos en particular las personas trans pero adentro hay compañeras lesbianas, compañeras gay, compañeras pansexuales. Entonces, nuestra comunidad ahí está bien representada, y son compañeras, compañeros y compañeres que en el fondo tienen muchas ganas de también escuchar a nuestra comunidad. También adentro hay asesoras que son trans, hay compañeras que están aportando esa visión y, sobretodo, la constituyente está llevando a cabo un proceso que es importante que los medios destaquen, porque es un proceso participativo e inédito en nuestro país.

Es descentralizado, con consulta indígena, con espacios para la deliberación ciudadana y eso es inédito. En ese sentido, son las mismas organizaciones y activismos trans, y de las disidencias sexuales en general, quienes hemos estado trabajando por llevar nuestras impresiones, por ir a exponer, por aportar también a lo que hacen les constituyentes de las disidencias, así que yo me siento bien representada en ese órgano, más allá de que hubiese sido un hito histórico que hubiera población trans. El círculo de disidencias constituyentes que está en la convención tiene mi total respaldo y el de nuestra comunidad sin duda.

Cuota de representación

-¿Cree que debiera existir un mecanismo electoral que asegure una cuota de representación de disidencias sexuales en futuras votaciones?

Yo creo que así como la paridad y los escaños reservados, la representación de las diversidades sexuales y de otros grupos invisibilizados son cuestiones muy importantes a incorporar que vamos a tener en el nuevo sistema político que vamos a tener luego con la nueva constitución para profundizar la democracia. Ahora, hay que estudiar bien el mecanismo, pero yo creo que también hay que ir a la raíz de estos temas.

-¿Cómo así?

Que las personas de las diversidades y disidencias sexuales, en particular, las personas trans, no accedemos a los espacios de toma de decisiones, no accedemos a espacios de poder, no accedemos a distintos espacios por la discriminación que vimos, eso es justamente por la falta de oportunidades. Y eso hay que corregirlo, haciéndonos cargo de la violencia y la discriminación que nos quita posibilidades y que nos asesina en las calles, como también garantizando el acceso a la salud, a la educación, a las pensiones y al trabajo, porque si no somos parte, si no tenemos resultas nuestras condiciones de sobrevivencia, difícilmente vamos a tener espacio para hacernos parte de nuestros procesos.

Ahora bien, también hay una realidad: hace mucho tiempo, organizaciones históricas de la comunidad trans, de las disidencias sexuales y diversidades, que tampoco han sido escuchadas y también es importante que ahora escuchemos a las organizaciones sociales de nuestra comunidad y también fortalezcamos ese trabajo, desde las instituciones, trabajando codo a codo e, insisto, fomentando la organización de la ciudadanía, no solamente de las diversidades sexuales, porque eso enriquece a la democracia, sobretodo en un momento en que vivimos una crisis política e institucional como la nuestra, entonces esa es una tarea en general y hay que hacerse cargo no solamente de una cuota en términos de las diversidades sexuales, sino de cómo construimos una vida digna y de derechos para nuestra comunidad para que podamos participar en igualdad de condiciones de la vida en sociedad en general.

Autocrítica en Apruebo Dignidad

-Antes de las elecciones presidenciales, la mayoría de las encuestas daban una amplia ventaja a Gabriel Boric, lo que finalmente no ocurrió. ¿Cual es la autocrítica en Apruebo Dignidad?

En Apruebo Dignidad siempre hemos dicho, tanto cuando Gabriel iba último como también cuando iba primero, nosotros nos pensamos nuestra campaña en función de las encuestas que ya se han equivocado bastante y sabemos quienes las financian. Yo creo que la autocrítica que hay que hacer es que en esta segunda vuelta, primero, hay que intensificar el trabajo territorial y creo que Gabriel lo ha hecho, junto con Izkia Siches y todo el equipo, y también saber comunicar mejor nuestro programa.

El programa de Apruebo Dignidad se hace cargo de un montón de angustias e incertidumbres de la ciudadanía hoy en día, de qué va a pasar para fortalecer a las pymes, de qué va a pasar con la delincuencia, con la seguridad, con la falta de empleo, con la desigualdad social que se acrecentó luego de esta pandemia pésimamente manejada en lo social y en lo económico por parte de este mal gobierno de Sebastián Piñera. Y en ese sentido, yo creo que lo que hay que mejorar, y que creo que se ha mejorado, es compatibilizar en nuestro discurso un proceso de transformación a largo plazo, como es el proceso constituyente y todas las esperanzas que depositamos ahí, como también con medidas concretas y urgente en el corto y mediano plazo para hacerse cargo justamente de esas angustias y preocupaciones de la ciudadanía que yo he mencionado.

Yo creo que eso se ha recogido, hemos hecho una buena campaña en esta segunda vuelta, ya queda poco pero quiero destacar profundamente el amplio carácter de los distintos apoyos que ha recibido Gabriel, hacia la izquierda y hacia el centro. Incluso yo he escuchado de gente que había votado por Sebastián Sichel y, por cierto, gente que votó también por Franco Parisi. Y aquí yo creo que se nota que Gabriel tiene la capacidad de ejercer un liderazgo, que a diferencia de Kast, que sólo habla con quienes piensan como él, para ser capaz de juntar a sectores que piensan distinto y ponerlos de acuerdo en función de un bien común. Eso yo creo que es algo que ha caracterizado a Gabriel durante toda su carrera política y que va a ser importante en esta segunda vuelta.

-¿Le sorprendió el primer lugar que alcanzó Kast en la primera vuelta?

Me sorprendió la falta de mayorías en la elección, porque si bien José Antonio Kast pasa primero y Gabriel, con un estrecho margen, viene un poco más abajo, ninguno de los dos supera el 30%. Aquí tenemos una sociedad muy fragmentada, eso fue lo que más me sorprendió.

Sin duda fue también un shock inicial el ver a José Antonio Kast en el primer lugar, pero analizando más fríamente se ve que esta elección está absolutamente abierta, que va a ser voto a voto esta segunda vuelta, y que sobretodo teníamos que ir a hablarle a esa ciudadanía que confió en el proyecto de Franco Parisi, porque ve ahí una alternativa que no quiere más privilegios, que no quiere más abusos, que no quiere más perdonazos para los poderosos de siempre, y al mismo tiempo hablarle a esa ciudadanía que no se levantó a votar y ser consciente y llamar a la conciencia de todo lo que está en juego en esta segunda vuelta.

Avanzar hacia hacernos cargo de los problemas del presente, de la desigualdad social, de la violencia estructural que vivimos las mujeres y las diversidades sexuales, el cambio climático, versus una alternativa que es la de los republicanos, de la ultraderecha, que es negar esos problemas, no dar soluciones y seguir acrecentando la crisis en la que estamos. Esa es la receta que nos trajo Piñera y mira en donde nos dejó, entonces yo creo que eso se ha ido entendiendo también.

Programa de José Antonio Kast

-¿Qué opina de los cambios que ha hecho José Antonio Kast en su programa, como por ejemplo el haber dado marcha atrás en la eliminación del ministerio de la mujer?

Yo creo que en este contexto, de la ecuación de los programas en segunda vuelta, porque por cierto ese es un diálogo que se da comúnmente en las segundas vueltas, es donde se ve mayormente el extremismo de José Antonio Kast, porque en la discusión que hemos tenido de este lado de Apruebo Dignidad por incorporar a expertos económicos de otros comandos, otras propuestas, han sido matices muy pequeños respecto a la reforma tributaria, a la gradualidad de los cambios, a una serie de asuntos pero sin cambiar nuestras convicciones y principios.

Lo que está haciendo José Antonio Kast es borrar todas sus convicciones y principios que lleva defendiendo no sólo en esta elección sino que en la elección anterior y en los años intermedios. Todos estos años se ha dedicado a ningunear los derechos de las mujeres y diversidades sexuales, a negar el cambio climático, y ahora en esta segunda vuelta tiene que renunciar a todos esos principios para tener un programa que no sea tan radicalmente de ultraderecha y tratar de ganar esta segunda vuelta, me parece que es poco creíble, porque la confianza que tiene, la imagen que transmite, es por los hechos y no por los dichos solamente.

Aquí yo creo que está de manifiesto esto, también con la serie de dichos escandalosos que han tenido sus mismos representantes en el congreso, sus partidarios. Yo no creo que sea muy creíble esto, sobretodo porque llama la atención que a días de una segunda vuelta se incorporen estos temas cuando durante todos sus años de carrera política estos temas nunca le preocuparon. Uno carga con su pasado y carga con su historia.

Dichos de Johannes Kaiser

-La tarde del miércoles el diputado electo y exmiembro del Partido Republicano Johannes Kaiser volvió a generar polémica al recordar -en tono de burla- a su par María Gloria Naveillán que tendría que compartir el baño con la diputada Schneider. ¿Cree que debería existir una ley para sancionar este tipo de expresiones?

Yo creo que hay que tener mucho ojo con cómo se trabaja con los discursos de odio, yo soy más partidaria de tener medidas como incorporar en la ley antidiscriminación una mirada de prevención, de sensibilización, de capacitación y también de hacernos cargo a través de la educación que estos discursos de odio, negacionistas de derechos humanos no tengan espacio en la sociedad. Yo creo que por ahí va el camino.

Y quiero decir que esto no es una burla, esto es un discurso transodiante, es un discurso que incita a la violencia y que incita a ridiculizar no solamente a mi sino que a toda la comunidad trans y a toda la comunidad LGBTI, porque no es casualidad que en estas últimas semanas hemos visto tantos ataques y golpizas a nuestra comunidad, no es casualidad que esto mismo haya pasado también cuando Jair Bolsonaro y Donald Trump ganaron en Brasil y Estados Unidos, respectivamente. Los discursos de ultraderecha envalentonan a aquellos que nos quieren agredir.

Pero, a su vez, también agradezco profundamente el repudio transversal que han tenido estos hechos, porque no sólo me afectan a mi, a mi familia y a mis cercanos, sino también a esos niños, niñas, familias de personas de las diversidades sexuales que tienen que escuchar estas barbaridades de representantes electos por la ciudadanía. A mí me parece inaceptable y en ningún caso estoy disponible para ser su víctima, sino que lo que yo quiero es que quede claro que aquí hay un límite para la violencia, hay un límite para los discursos de odio, y sobretodo cuando son autoridades públicas.

-Hace unas semanas se viralizaron registros en los que el diputado electo Kaiser dudaba sobre si había sido buena idea que las mujeres obtuvieran el derecho a voto. ¿Cree que las disculpas que ofreció por estos dichos fueron sinceros?

Difícilmente porque luego vuelve a incurrir en estos mismos actos, y difícilmente su mera renuncia al Partido Republicano limpia este lugar de este tipo de discursos. La misma diputada Gloria Naveillán es diputada electa por el Partido Republicano, partido que le dio un espacio a personajes como estos a sabiendas de los discursos que emitían, porque Johannes Kaiser es conocido de hace mucho tiempo por hacer estos programas de YouTube, entonces yo creo que hay que ser menos hipócrita y más claro y hacerse cargo de las decisiones que uno va a tomar en política.

Hay que ser responsables porque la ciudadanía exige que nos hagamos cargo y que dejemos de desentendernos y hacernos los locos. Más allá de si las disculpas fueron sinceras o no, insisto en que las personas hablamos por nuestros actos y no solamente por nuestros dichos.

Cuestionada rendición de Karina Oliva

-Usted participó en la campaña de Karina Oliva, candidata a gobernadora que fue apuntada en un reportaje de Ciper por los gastos en su campaña. ¿Se sintió decepcionada al conocerse los hechos?

Sentí mucha preocupación y sentí el deber de hacerme cargo de una situación de la cual yo no tenía conocimiento pero que afectaba al partido en el cual yo estoy, afectaba a la coalición de Apruebo Dignidad y afectaba sin duda a nuestro candidato Gabriel Boric, así que yo actué justamente para cuidar ese proyecto, para colaborar con la justicia.

Sentí el deber de mantener mis convicciones con la transparencia, con la probidad y con el respeto de las instituciones. Eso fue lo que me ocurrió, sin duda son situaciones tristes porque una desarrolla vínculos humanos pero sin duda actué sobretodo pensando en la importancia que tiene para Chile cuidar un proyecto como Apruebo Dignidad.

-¿Cree que las explicaciones de la excandidata fueron suficientes?

Eso no me corresponde a mi pronunciarme, eso lo verá la justicia, lo verá el tribunal interno de nuestro partido, yo soy una estudiante de derecho y soy respetuosa del debido proceso así que en ningún caso voy a pautear por la prensa lo que creo que debería ocurrir.

Pero sí voy a colaborar plenamente, como lo he hecho hasta ahora, con esclarecer hechos que a mi juicio son graves para la ciudadanía. Voy a estar colaborando permanentemente con el proceso en la medida que se me requiera, pero no me corresponde a mi pronunciarme sobre las palabras de Karina.