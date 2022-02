108 profesionales, de distintos rubros, han renunciado a la Convención desde el inicio de su funcionamiento. Desde las Segpres afirmaron que se desconocen las razones, pero que les han llegado 22 oficios desde el Comité Externo. Hasta ahora, aseguraron que no despedirán a nadie ni mucho menos pedirán una renuncia por razones políticas cuando asuma el nuevo Gobierno.

Más de 100 profesionales han renunciado a la Convención Constitucional (CC) desde el inicio de su funcionamiento. En específico, son 95 asesores convencionales y 13 trabajadores de la Secretaría Técnica.

La información fue confirmada a La Radio por la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional (Segpres), en el marco de una entrevista al subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Máximo Pávez, realizada a pocos días del cambio de mando presidencial.

¿Permanecerán otros miembros de la Segpres del actual Gobierno en el ex Congreso? ¿Han existido renuncias? fueron las consultas realizadas sobre los procesos administrativos con el órgano constituyente, justo tras ratificarse la permanencia de Matías Cox como secretario ejecutivo.

En medio de sus respuestas, aseguró que han recibido 22 oficios desde el Comité Externo, y se sabe que 82 profesionales renunciaron de forma voluntaria y 13 ya han sido finiquitados de forma anticipada.

Lo que sí aseguran desde la Segpres, es que con la llegada del nuevo Gobierno que asumirá el 11 de marzo, darán continuidad al programa y no despedirán a nadie por razones políticas.

¿Los motivos?

Poco y nada se sabe del porqué 108 profesionales de distintos rubros han renunciado en un periodo de 7 meses a la Convención Constitucional. Lo cierto, es que la cifra es preocupante.

Hace 7 meses se puso en vigencia el reglamento que establece y distribuye las asignaciones de los convencionales, así también, la creación del Comité Externo de Asignaciones y la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención. Desde esa fecha, las renuncias han ido en aumento.

No se trata de una carrera ni de un sector específico. El cese de funciones va desde los asesores hasta la propia directora de la Secretaría de Comunicaciones.

El desglose quedaría así: 95 asesores de convencionales y 13 profesionales pertenecientes a la Secretaría Técnica, es decir, que trabajan directamente con la Mesa. Tres de estos últimos entregando sus propias cartas de renuncias voluntarias.

Mientras que, de los ahora exasesores, 82 dimitieron voluntariamente y 13 obtuvieron su finiquito anticipado.

Esto se traduce en que el Comité Externo de Asignaciones informó a través de 22 oficios a la Segpres, entre los meses de noviembre 2021 y febrero de 2022.

No habrá renuncias por razones políticas

La Segres afirmó que desconocen los motivos por el que los profesionales han renunciado y que tampoco pueden hacer mucho debido a la normativa vigente que rige en la Convención.

“Nosotros contratamos a las personas y las finiquitamos a la sola petición del Comité Externo. Nos han enviado 22 oficios, y la verdad, es que no nos explican las razones”, aseguraron.

A lo anterior agregaron que no son los encargados de hacer control de mérito, ni tampoco de recibir una justificación de por qué las personas dejan de trabajar en la CC, pero dejaron entrever su preocupación de los hechos.

Referente al cambio de mando que se aproxima, aseguraron que desde el nivel central del ministerio no han pedido ninguna renuncia. Por el contrario, buscan dar continuidad al programa de la CC y evitar nuevas bajas.

“Es importante aclarar que, más que la Secretaría Administrativa de la Convención, que dirige Matías Cox, no hay presentadas renuncias y nosotros tampoco vamos a pedir por razones políticas”, explicaron.

Evitar nuevas bajas

Las polémicas no han estado exentas dentro de los meses de funcionamiento de la Convención. Por ejemplo, se acusó que hace meses no recibían sueldos ni habían firmado contratos. Esto se tradujo en una improvisada venta de helados para ayudar a quienes no recibían sus remuneraciones.

Pero más allá del debate generado, la primera semana de noviembre, un grupo de 35 asesores conformaron el Sindicato Plurinacional de Trabajadores de la Convención Constitucional (SIPLUTRAC). Esto, para que respeten sus derechos básicos.

Tras esto, se espera que exista un orden mayor en los derechos de quienes trabajan asesorando a los convencionales y no sea un motivo para posibles renuncias. Aunque la Segpres, ya reguló el pago de sueldos.