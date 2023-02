Presencia extranjera y sanciones previas: el perfil de los médicos que más licencias emitieron en 2022

El 98% de los profesionales de la salud en Chile emite un aproximado de 1.600 licencias al año. Sin embargo, existe un pequeño grupo de facultativos que se salen de todo esquema. Se trata de 41 médicos que en 2022 sobrepasaron con creces esas cifras. Algunos de ellos, incluso, superaron los 10 mil permisos de reposo. ¿Quiénes son? Pese a que la Superintendencia de Seguridad Social -por ley- no puede difundir sus identidades, un informe de ese organismo arroja luces de aquellos que hoy están bajo la lupa. De los 41, un tercio ya había sido sancionado.

38 de los 41 profesionales que emitieron más licencias médicas en 2022 están bajo investigación de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso). ¿El motivo? Falta de fundamento médico en la entrega de sus prescripciones.

Por la misma razón, de los 41, un tercio ya había sido sancionado por el organismo.

Así lo confirmó la entidad fiscalizadora a la Unidad de Investigación de BioBioChile, junto con señalar que del tercio, el 57% corresponde a extranjeros y un 43% son chilenos.

Datos publicados por la Suseso en el Informe anual de emisores de Licencias Médicas Electrónicas 2022, apuntan a que los 41 profesionales de la salud emitieron 5.000 o más licencias anuales, lo que contrasta con la mayoría de sus pares. En efecto, de un total de 43.635 trabajadores, el 98,5% prescribió menos de 1.600 al año (ver tabla 1). Es decir, al menos tres veces menos que el grupo de los 41.

Pero no es todo. La entidad constató que la cantidad de días de reposo recetados en 2022, aumentaban a medida que el profesional de la salud emitía más licencias.

Si bien la superintendente de Seguridad Social, Pamela Gana, precisa a BBCL Investiga que “el número (de licencias) per se no implica un sin fundamento médico”, este sí figura como indicio para pesquisar un posible mal uso del instrumento. En tanto, el presidente del Colegio Médico, doctor Patricio Meza, apunta a diferenciar las “licencias fraudulentas” de las carentes de fundamento.

Con todo, de comprobarse que el tercio nuevamente incurrió en usos sin respaldo médico, se trataría de reincidentes en la falta. Todo esto, mientras un proyecto de ley busca aumentar las sanciones de quienes emiten y reciben licencias falsas.

Aumento de licencias

Los profesionales de la salud facultados para emitir licencias médicas son médicos cirujanos, cirujanos dentistas y matronas (es).

Enfermedad o accidente común, prórroga de medicina preventiva, licencia maternal pre y posnatal, enfermedad grave de hijo menor de un año, accidente del trabajo o del trayecto, enfermedad profesional y patología del embarazo, figuran como los siete tipos de licencias médicas vigentes en Chile.

En 2022, aproximadamente el 98% de las prescripciones médicas fueron electrónicas. De estas licencias, el año pasado se emitieron 9,2 millones que terminaron con pronunciamiento de contralorías médicas, derivando en un rechazo o autorización del pago de Subsidio de Incapacidad Laboral. Un 14,7% más que en 2021.

Los principales motivos de las licencias médicas fueron “trastornos mentales” (29,7%), seguido de covid-19 (16,8%) y enfermedades musculoesqueléticas (16%).

Al momento de analizar la emisión de licencias médicas electrónicas por parte de los profesionales de la salud, la Suseso dejó fuera a aquellos autorizados para “emitir grandes cantidades de licencias asociadas al covid-19” y aquellas Licencias Médicas Preventiva Parental. Con esto, en 2022 se excluyó a 2 mil 47 profesionales, quedando un total de 43 mil 635. En tanto, el universo de licencias se redujo a 8,5 millones.

Al grano

Ya con el total de profesionales, la Suseso los dividió en cuatro tramos: aquellos que emitieron menos de 1.600 licencias médicas electrónicas (tramo 1); quienes prescribieron entre 1.600 y 2.499 (tramo 2); entre 2.500 y 4.999 (tramo 3) y finalmente, 5.000 o más (tramo 4).

El tramo 1 representa al 98,5% de los profesionales y concentra el 80,8% de las licencias médicas electrónicas autorizadas, lo que se traduce en un 80% de gasto de Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL). En tanto, al otro extremo está el tramo 4. Quienes emitieron 5.000 o más prescripciones en 2022 fueron el 0,1% de los profesionales. Las licencias corresponden al 3% del total y se tradujo en un 3,7% del gasto en SIL.

Con los datos, la Suseso llegó a una conclusión clave: “A medida que aumenta el tramo de licencias médicas electrónicas (LME) disminuye el número de profesionales y aumenta el número de días promedio de las licencias” (ver tabla).

Así, el número de días promedio prescrito por el tramo 1 es de 12,9, mientras que el del tramo 4, es de 20,7.

El perfil de los 41

El 83,5% de las licencias otorgadas por el tramo 4, fueron por diagnósticos asociados a trastornos mentales. De acuerdo al mismo informe de la Suseso, ninguna de estas prescripciones fue emitida por psiquiatras, sino médicos generales y de otras especialidades.

De los 41 profesionales, 36 son extranjeros. De estos, 15 son de Colombia (41,7%), dos de Ecuador (5,6%) y uno de Venezuela (2,8%). El 50% restante corresponde a personas “sin información”. Es decir, aquellos profesionales extranjeros que cuentan con un RUN provisorio.

Respecto a esto, en su informe la Suseso indicó que “los datos presentados no buscan en ningún caso la estigmatización de profesionales extranjeros, sino que más bien es estadística relevante a conocer (…) se reconoce el aporte a nuestro país de inmigrantes y en especial de muchos profesionales de la salud y en la salud pública en particular”.

En 2022, de acuerdo a información recabada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, el número mayor de licencias emitidas y pronunciadas por contraloría médica, fueron 6.184 por un chileno, mientras que en el caso extranjero, 11.133.

Aparte del mencionado, hay otros dos médicos extranjeros que emitieron por sobre las 10 mil licencias médicas anuales. No hay chilenos que hayan emitido sobre ese dígito.

En la mira

Requerida la Superintendencia de Seguridad Social por las comunas en la que trabajaban estos 41 profesionales, la entidad respondió que no cuentan con la facultad “de entregar información nominada”. En simple, aquellos datos que los puedan identificar. Misma respuesta entregó para conocer si los involucrados trabajan en el sistema público o privado de salud.

Sin embargo, al ser consultada sobre si los 41 profesionales están “en la mira” del organismo, la Suseso reveló que, en efecto, 38 cuentan con procesos de investigación vigentes por parte de la Superintendencia.

Además, un tercio del grupo registra sanciones previas durante 2021 y 2022. De ellos, 57% son extranjeros (8) y 43% chilenos (6).

El tercio acumula 212,5 UTM en multas en 2022 (poco más de $13 millones) y 270 días de suspensión en la emisión de licencias médicas. En 2021 el monto de las multas es considerablemente más bajo: 52,5 UTM (casi $3,3 millones). También los días de suspensión: 45.

“Las indicaciones al proyecto que modifica la ley 20.585 (Boletín N° 14.845-11) que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso, nos facultará, una vez que sea aprobada, aplicar multas más altas, como también suspender la facultad de emitir licencias médicas cuando el profesional ha tenido sanciones previas”, enfatizaron.

¿Y los nombres?

BBCL Investiga consultó específicamente a la Suseso por los nombres de los 41 médicos. Sin embargo, la entidad respondió que el organismo “no dispone de alguna atribución que le permita dar a conocer nombres de profesionales en función de las licencias médicas que pudieran emitir”.

No obstante, la superintendente Pamela Gana Cornejo aclara a este medio que de aprobarse el proyecto de ley vigente en el Congreso, este “posibilitará a la Superintendencia de Seguridad Social a publicar el nombre de los profesionales de la salud sancionados por esta ley (20.585), por emitir licencias médicas sin fundamento”.

“Creemos que es una importante facultad que se nos va a entregar para poder dar a conocer a la ciudadanía a estos profesionales sancionados”, sostiene.

Sobre si considera o no justas las sanciones actuales, la autoridad señala que “más que justo o no, la sanción es lo que establece la ley que nos da la posibilidad de sancionar. Nosotros no podemos sancionar más allá de lo establecido en la ley”.

“Más allá que decir ‘justo’ o ‘no justo’, lo importante es que la sanción que se le aplique sea lo suficientemente importante para que elimine la posibilidad, el incentivo, de estar emitiendo licencias sin fundamento”, argumenta.

En esa línea, ejemplifica, el proyecto de ley permitiría que a la tercera sanción por emisión de licencias médicas sin fundamento, al profesional se le suspenda de por vida el derecho a emitir prescripciones.

Finalmente, recuerda que “la Superintendencia tiene la facultad, hoy día, para publicar todas las sanciones de cualquier proceso sancionatorio que ha realizado a sus entidades fiscalizadoras, excepto en esta materia. Así que se valora que este proyecto de ley contenga esta autorización para publicar el listado”.

“Recuperar la tuición ética”

Por su parte, el presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Meza, puntualiza en que “esto no se pueda prestar para que se cuestione la veracidad de muchas licencias médicas que son emitidas con fundamento médico y que indican cierta cantidad de días para recuperar realmente la salud de las personas”.

Meza distingue las licencias sin fundamento médico de las fraudulentas. A su juicio, las primeras pueden ser emitidas “sin dolo”. En tanto, las segundas, dice, tienen una intención de lucro.

“Ningún elemento contralor, sin mediar una evaluación de un paciente, puede cuestionar el número de días que se les den de licencia a una persona, una vez que se han revisado los fundamentos médicos a través de los cuáles se fundamenta esa licencia médica”, argumenta.

Por eso, apunta a que como gremio apoyan “las sanciones más drásticas” a quienes emiten licencias fraudulentas.

En esa línea, Meza insiste en la importancia de recuperar la tuición ética de su profesión. Antiguamente, asevera, el juicio entre pares podía incluso determinar “una sanción tan grave como que le suspendan el ejercicio de la profesión”.

“Al hacer una evaluación en el tema de las licencias médicas, entre pares podemos saber si hay emisión de licencias con fundamento médico o hay algunas que no tienen o que otras son francamente fraudulentas”, señala. ¿El mecanismo? Mediante tribunales de ética independientes.

Hay más. El líder del Colegio Médico agrega otro punto: el enorme gasto fiscal que traen las licencias falsas.

“La cantidad de dinero que se pierde por personas que lucran por la emisión de licencias fraudulentas es enorme, se podrían construir varios hospitales, muchos centros de salud familiar”, lanza.

Con todo, desde la Suseso precisan que la ley 20.585 les permite investigar la ausencia de fundamento médico y sobre eso, sancionar. Es decir, la institución sanciona cuando hay evidencia de que la prescripción carece de razón.

Aparte, cuando existe sospecha de delitos vinculados al uso de licencias médicas, denuncian al Ministerio Público. Esto, porque la Suseso no cuenta con facultades para sancionar estos ilícitos. Es fiscalía la encargada de perseguirlos.