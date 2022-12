Colegio Médico por licencias fraudulentas y sanciones: "Es importante recuperar la tuición ética"

El alza y el uso indiscriminado de las licencias médicas he generado repercusiones e incluso en el Congreso se tramita un proyecto de Ley que busca regular la entrega de este documento por parte de los doctores.

Además de las multas cursadas entre 2018 y 2020, solo han sido pagadas en un 17,7% considerando que son 400 los doctores. Incluso el Ministerio de Salud informó que son 600 los profesionales que están considerados como altos emisores de licencias, pudiendo hasta entregar hasta más de 50 por día.

Para profundizar más al respecto, conversamos con el presidente del Colegio Médico de Chile, Patricio Meza.

Licencias médicas y sanciones

“Ninguna licencia debiese extenderse de forma fraudulenta. Creemos que tenemos que buscar todas las herramientas para no sean emitidas sin estos criterios donde el único objetivo es el bienestar el paciente y recuperación de salud al hacer uso de este derecho”, sostuvo.

Y agregó: “Existe un grupo de profesionales que no aplican a la ley, en ese sentido creemos que aumentar las penas contribuiría a evitar el problema pero no es la solución definitiva. Demuestra que no basta con aumentar las multas si no en hacerlas efectivas. El Estado tendrá que preocuparse por que no se está cumpliendo con el cobro”.

“Sería importante que los mismos médicos recuperemos la tuición ética del ejercicio de la profesión para las sanciones se vean en un tribunal de ética del Colegio Médico que pudiese determinar que licencias no fueron emitidas siguiendo criterios médicos, incluso pudiendo llegar a la suspensión de emisión como involucra la ley o la prohibición del ejercicio transitoriamente o definitivamente”, zanjó.

Sobre los cambios en la ley sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas: “El nuevo proyecto que agrava las penas debe ser complementado con la recuperación de la tuición ética para que exista la posibilidad que un tribunal intervenga ya que no hay posibilidad de prohibición del ejercicio de la medicina”.

“Perjudica a las personas que hacen buen uso de su sistema de salud, es un tema de discusión importante como evitar esto y una de las herramientas que está al alcance es un tribunal independiente que tengamos la posibilidad de que pueda suspender el ejercicio de un profesional que falta gravemente a la ética de la orden”, cerró.

Revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en el Podría ser peor.