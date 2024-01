La curiosa historia del 'alca gigante', el ave extinta que pone en duda la existencia de los pingüinos

Hace poco más de un siglo, en la Tierra existía el Pinguinus impennis, también conocido como “alca gigante” y ahora como “el pingüino original”, una particular ave no voladora, del hemisferio norte, que sucumbió ante la caza y las grandes sumas de dinero que pagaban por ella. Los historiadores recogen que su carne era desagradable, pero esto no fue motivo para que dejaran de perseguirla.

Un artículo de Trinity College, en Dublín, Irlanda, que ahonda en la historia de esta especie extinta, relata que se extinguió exactamente en 1844, aunque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reporta que su último avistamiento fue en 1852.

Pero la creencia popular, es que unos cazadores acabaron con la última pareja de P. impennis en la isla Eldey, también llamada Fire Island, en Islandia, y mataron a su único huevo, por accidente. La historia es dramática.

“En junio de 1844, el comerciante Carl F. Siemen de Reykjavik necesitaba desesperadamente un alca gigante. La reciente adquisición de un alca en el Museo Real Danés de Copenhague causó gran sensación, ya que estas raras aves alcanzaban precios elevados. Temiendo que lo que alguna vez fue abundante podría estar al borde de la extinción, Siemen organizó un equipo de 14 hombres, liderados por él, para atrapar un alca gigante”, dice el relato.

Los pescadores de la época, que también contribuyeron en la extinción del pingüino por arrasar con su alimento mediante la sobreexplotación pesquera, habían visto un gran grupo de alcas gigantes en una roca lejana a unos 20 kilómetros de la costa, la isla Eldey. Fue así que el equipo de Siemen remó hasta allá listos para la persecución.

“Para su sorpresa, sólo quedaban dos aves: un macho y una hembra cuidando su huevo. Rápidamente, los hombres persiguieron a los pájaros no voladores que intentaban alejarse y al cabo de media hora, el gran alca se unió a los dinosaurios, mamuts y dodos como un animal que ya no vagaba más por la Tierra. El último huevo fue pisado accidentalmente por uno de los hombres”.

La triste historia del alca gigante tiene fundamentos científicos, de hecho, un estudio de 2019 que recogió evidencia fósil, indica que este animal no corría riesgo de extinción antes de que los humanos dieran con él.

El 2 de junio de 1844 tres hombres treparon la rocosa cornisa del islote de Eldey a 16 km de la costa de Islandia. Jon, uno de ellos condujo al animal hacia un rincón con los brazos extendidos para hacerse con él. pic.twitter.com/9qfDWBM1NU — Alex Richter-Boix (@BoixRichter) June 20, 2020

El P. impennis vivió en el norte de Europa y de Estados Unidos por miles de años. Los registros también señalan que los vikingos los vieron en el Océano Ártico en grandes cantidades, al igual que los nativos americanos los divisaron más al este de Norteamérica mientras pescaban.

Con el tiempo, algunas islas remotas, claves como hábitat de esta especie, comenzaron a desaparecer y debieron adaptarse aprendiendo a nadar, perdiendo su capacidad de volar y moviéndose a lugares como el Atlántico Norte, Florida y Groenlandia, donde vivieron sus últimos periodos.

Hasta ahora, la evidencia fósil determina que el alca gigante fue la única ave no voladora autóctona del hemisferio norte del planeta, y cuando se extinguió, el pingüino simplemente dejó de existir en esta zona hasta la actualidad, pero ¿eso significa que ya no hay pingüinos? ¿Qué son realmente los pingüinos que conocemos hoy?

El alca gigante desapareció, pero los pingüinos sí existen

“Pingüino” es un nombre común utilizado en la biología. Nicolás Pérez, biólogo marino de Sernapesca y divulgador en redes sociales sobre ciencias del mar, aclaró la afirmación que asegura que “los pingüinos no existen” por la extinción del alca gigante.

En un video que posteó en su TikTok, habló de esta situación. “Como esta especie era el ‘pingüino original’ y el género es Pinguinus, y como posteriormente se les llamó pingüinos a las aves del hemisferio sur que se parecían al alca, pero no están emparentados ni tienen relación taxonómica, se comenzó a dar esta idea de que los pingüinos ya no existen”, explicó.

Pero el experto, dice que esta conclusión no tiene sentido. “Pingüino es un nombre común, de hecho a esta ave, además de pingüino, se le conocía como alca gigante, y en algunas partes a los pingüinos actuales se les dice ‘pájaros bobos’. Son nombres comunes. Y moleste a quien le moleste, la ciencia y sobre todo la biología, utiliza y acepta los nombres comunes, porque es algo distinto a las categorías taxonómicas”, añadió.

En conversación con BiobioChile, Nicolás profundizó en la existencia de los pingüinos y por qué circulan este tipo de afirmaciones. “Este no es un tema nuevo, desde el 2017 que yo me vengo topando con publicaciones en blogs y similares con la premisa de que “los pingüinos ya no existen”. Pero en el último tiempo fue agarrando mayor popularidad, por lo que canales reconocidos como National Geographic o History Channel, comenzaron a publicar en sus páginas web la lamentable historia del alca gigante, que es considerado el pingüino original. (…) A mi parecer, no es más que un título atractivo”, aclara.

El biólogo puntualiza que, en realidad, la historia del pingüino extinto del hemisferio norte es real, pero la taxonomía, es decir, la clasificación de esta especie, no significa que otras no puedan existir bajo su nombre común. Las aves que hoy conocemos como pingüinos, tienen una taxonomía diferente.

“El pingüino del hemisferio norte, de nombre científico Pinguinus impennis, es del orden Charadriiformes, en cambio, los pingüinos del hemisferio sur son 18 especies, del orden Sphenisciformes”, explica.

En apariencia, el alca gigante se diferencia del pingüino actual porque tenía un cuello más alargado y el pico más grueso. Pero contrario a lo que se cree, por su nombre, en realidad no era gigante ni fue el más grande. El alca podía medir hasta 80 centímetros de altura, pero a la fecha el pingüino más alto es el emperador, que puede llegar a medir hasta 1,2 metros.

De todas formas, comparten varias similitudes, “como por ejemplo la coloración de su plumaje, la forma del cuerpo y que eran aves que perdieron la capacidad de volar y, en cambio, son buenas buceadoras, lo que les permite cazar peces”, dice Nicolás.

En la misma línea, el biólogo reafirma que el P. impennis fue el único pingüino del hemisferio norte que los humanos conocieron, pero que mucho antes, en el pleistoceno, también vagó por la Tierra el Pinguinus alfrednewtoni.

Asimismo, menciona que la poca representación del género Pinguinus en el norte del planeta “demuestra la complejidad de como funciona la especiación, pero si queremos resumirlo en una sola palabra, podemos decir: evolución”.

¿Qué pasa hoy con los pingüinos?

¿Los pingüinos podrían dejar de existir? Bueno, su situación es crítica. “De las 18 especies de pingüinos que existen actualmente, 9 se encuentran en peligro de extinción, donde lamentablemente encontramos al pingüino de Humboldt y de Magallanes, que son especies comunes de ver en las costas de Chile”, advierte Nicolás.

En este contexto, los culpables vuelven a ser los humanos, “no nos bastó con extinguir al pingüino de hemisferio norte. Por lo mismo no concuerdo cuando se dice que los “pingüinos ya no existen” o que están extintos, pero claro que existen y están en peligro debido a nosotros”, alega.

El biólogo comenta que todavía se pueden hacer más esfuerzos para no llevar a los pingüinos al borde de la extinción. “Hay varios programas de repoblamiento de pingüinos, además de zonas protegidas, pero acá lo primordial es el apoyo de los gobiernos, de las autoridades, de las personas que están involucradas en la toma de decisiones”, asegura.

Además, llamó a tomar conciencia y hacer aportes ciudadanos: “El ciudadano común puede aportar haciendo caso a las indicaciones que se dan en temas tan básicos como lo es no acercarse y no molestar a pingüinos que llegan a la playa. En Chile no es extraño que un pingüino llegue a descansar a la playa, pero no faltan las personas que se acercan, lo toman, solo para tomarse una foto. Aprendamos que no hay que hacer ese tipo de cosas”, concluye.