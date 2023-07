Sindicato de Conaf llama a ministro de Agricultura a "ordenar la casa" por nueva ley de Agroforestería

El presidente del Sindicato de Profesionales de Conaf, Ricardo Heinsohn, emplazó al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, a “ordenar la casa” y el diálogo por la nueva ley de Agroforestería Sustentable no sea sólo “un slogan”.

Esto en el marco de la visita que realizó la autoridad de gobierno a Valdivia, en la región de Los Ríos, donde se reunió con representantes del sector público y privado para revisar los avances de los programas forestales de Conaf, la agenda legislativa sobre esta área y el nuevo modelo forestal.

“Hemos acordado un proceso de trabajo para una ley que termine con el DL701, como lo dice el programa del Presidente (Gabriel) Boric. Aprovechar de desmitificar y reiterar que desde el año 2013 no se fomenta ni subsidia a ningún actor y además vamos a trabajar en la nueva ley, que buscaremos llamarla de agroforestería sustentable”, señaló el ministro Valenzuela tras encabezar el Consejo de Política Forestal en el Campus Isla Teja de la Universidad Austral.

Iniciativa que genera ciertos resquemores en el Sindicato de Profesionales de la Corporación Nacional Forestal, cuyo presidente emplazó a la autoridad a “ordenar la casa”. Heinsohn pide que la creación de la ley se lleve a cabo tras un trabajo en conjunto. “De escuchar a todos, de dialogar con todos, esto está pasando a ser sólo un slogan”, acusó el dirigente.

En concreto, piden que no ocurra lo mismo con la discusión y posterior aprobación del proyecto que permite la creación del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la que calificó de “un desastre”, porque restaría competencias a Conaf.

Reunión histórica con el Consejo de Política Forestal: Se reconoció un centenar de especies patrimoniales de flores y arbustos de🇨🇱, que serán cuidadas y protegidas, junto a su manejo y reproducción sostenible. Además, abordamos lo que debería tener el nuevo trato para el sector. pic.twitter.com/oB1duCnajT — Esteban Valenzuela Van Treek (@tvalenzuelavt) July 14, 2023

Fortalecer carrera funcionaria

Al respecto, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, afirmó que “tenemos la casa total y absolutamente ordenada”, dando de ejemplo que el Congreso de forma casi unánime aprobó el Servicio de Biodiversidad.

También aseguró que voluntad para sacar un buen proyecto de Serconaf, que fortalecerá la carrera funcionaria y que contemple las distintas áreas de desarrollo.

Las declaraciones ocurrieron en el marco del inicio de la discusión amplia y en un nuevo pacto, para la eliminación definitiva del Decreto 701 y crear la ley de Agroforestería Sustentable, que debería ser presentado el otro año por el Presidente de la República al Congreso.

Mientras que el dirigente sindical de CONAF, lo llamó a no apurarse y llevar las riendas para tener una buena iniciativa y que no pase a llevar a nadie, el director de CONAF, Christian Little, dijo creer que tendrán una buena recepción de los parlamentarios.

Según se explicó, la nueva legislación debe recoger la importancia del suelo, de la biodiversidad, de la industria de la madera para capturar carbono y combatir esta emergencia climática mundial.