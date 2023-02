Unión Europea capta desde el espacio las cicatrices de los incendios en Chile

Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, entregó imágenes de las “cicatrices” que los incendios han dejado en el paisaje entre las regiones del Maule a La Araucanía.

Finalmente el registro se compone de una imagen al inicio de la emergencia, avanza al periodo en el cual el fuego – por ejemplo – ardía sin control entre Nacimiento con Santa Juana y termina mostrando amplias superficies color gris, las zonas arrasadas por las llamas.

“Las cicatrices son visibles en esta animación creada usando Copernicus y Sentinel 3” (una constelación de satélites dentro del mismo programa), explicaron.

Sumado a ello, precisaron que las imágenes usadas comprenden el periodo entre el 2 al 11 de febrero.

Con esa información, la UE estimaba en 350 mil las hectáreas quemadas en medio de la emergencia a nivel nacional, lo que el sábado – antes de la medianoche – fue actualizado a 417.643.

De todos modos esta composición no muestra otras zonas de Chile que también sufrieron con el fuego, por ejemplo el sur de La Araucanía e incluso Palena, casi en el límite de Los Lagos con Aysén.

Wildfires 🔥 continue to ravage #Chile 🇨🇱

More than 350,000 hectares have been burnt in less than 10 days

⬇️The burn scars are visible in this animation created using #Copernicus #Sentinel3 🇪🇺🛰️ imagery acquired between 2 (before the crisis) and 11 February (yesterday) pic.twitter.com/RSFBBdoX1h

— Copernicus EU (@CopernicusEU) February 12, 2023