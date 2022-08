Zimbabue adjudica cuidado de 300 mil hectáreas de bosque indígena a petrolera australiana

Este martes se conoció que el Gobierno de Zimbabue adjudicó tres proyectos de compensación de carbono de más de 300 mil hectáreas de bosques indígenas a Invictus.

Se trata de una empresa australiana de petróleo y gas que durante este mes comenzará a perforar pozos exploratorios en el norte de ese país.

Invictus estima que todo el ciclo de vida del plan gasístico – bautizado como Proyecto Cabora Bassa – resultará en una emisión total de menos de 15 millones de toneladas de carbono.

Por su parte los proyectos de compensación generarían un total de 30 millones de créditos de carbono, donde un crédito equivale a una tonelada de ese gas.

“Asumiendo una campaña de exploración exitosa, el Proyecto Cabora Bassa podría ser uno de los primeros proyectos de petróleo y gas neutros de carbono (…) en el mundo”, indicó la empresa este miércoles en un comunicado dirigido a sus accionistas.

Invictus Energy $IVZ $IVCTF has been awarded 3 carbon offset projects in #Zimbabwe

This could allow Invictus to potentially develop the world's first cradle to grave carbon neutral oil and gas project

Read more: https://t.co/0FMXd7a3kN#oilandgas #EnergyTransition #emissions pic.twitter.com/aPn4RHn2Mo

— Invictus Energy Ltd (@energy_invictus) August 3, 2022