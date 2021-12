Vecinos de Cabildo reconocen que suministro no alcanza para todos y sólo "hay agua para los paltos"

La crisis hídrica en Cabildo continúa en aumento. Esta vez, con las altas temperaturas, los vecinos denuncias que los cortes son cada vez más prolongados y que el agua simplemente no alcanza para todos. "Hay agua para los paltos, pero no hay para tomar, ni para la población", aseguran quienes viven en el sector. El alcalde de la comuna espera recibir un nuevo pozo para que la situación mejore, pero mientras tanto, el déficit sigue aumentando.

Con el aumento del consumo de agua por las altas temperaturas, vecinos de la comuna de Cabildo -región de Valparaíso- han sufrido cortes en el suministro que cada vez son más extensos, y que temen que empeoren durante el verano.

La situación además, ha generado conflictos entre las organizaciones de Agua Potable Rural (APR), que reconocen que el recurso hídrico simplemente ya no alcanza para todos.

Se trata de un problema que se ha extendido por varios años, desde que el pozo que suministraba agua a la Villa San José en Cabildo terminó de secarse por completo.

Fue entonces que, gracias a un convenio, el pozo de la localidad rural de Los Molinos comenzó a repartir el recurso hídrico a ambas comunidades. Sin embargo, a contar de noviembre de este año, esta situación se hizo insostenible.

Desde el sistema de Agua Potable Rural de San José, Ana Cáceres indica que si bien llevan años sin acceso al agua por las noches, ahora existen veces en las que el servicio se reduce a unas pocas horas al día.

“Llegan del trabajo y llegan sin agua también. Hoy hemos tenido 3 horas de agua en la mañana y 3 horas en la tarde, y eso que nosotros somos de la parte baja, porque la gente de la Villa no tienen nada de agua. Si mirara los cerros, hay agua para los paltos, pero no hay para tomar, no hay para los niños, para la tercera edad, para la población”.

En tanto, el presidente del APR de Los Molinos, Daniel Valdivia, señala que las suspensiones del servicio fueron la última opción, pero que ante un aumento del consumo, el suministro no alcanza para ambos sectores.

Mientras que la Delegación Provincial de Petorca no se ha pronunciado al respecto, el alcalde de Cabildo, Víctor Donoso, confirma que espera que en los próximos días el APR San José reciba un nuevo pozo, cuya calidad de agua fue analizada positivamente por la Seremi de Salud.

Asimismo, señala que el municipio ha buscado paliar los devastadores efectos de la sequía en la zona, así como lo que califica como insuficientes garantías del Estado.

Cabe consignar que según señala el alcalde, de los 300 milímetros de agua caída al año que se considerarían normales, Cabildo únicamente registró 70 durante el 2021. Un déficit de casi un 77% que en esta comuna es cada vez más evidente.