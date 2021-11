Científicos alertan muerte del Acuerdo de París y aumento superior al ideal en 2100

El Acuerdo de París está en aprietos: el planeta se dirige “al menos” a un alza de temperaturas de 2,4 grados centígrados a final de siglo respecto a valores preindustriales, según la plataforma científica Climate Action Tracker.

La cifra se ubica por sobre los 2°C acordados en la COP21 de 2015 y más allá todavía del límite de 1,5°C al que aspira la ONU.

“Glasgow tiene una enorme brecha de credibilidad, acción y compromiso, ya que el mundo se dirige al menos a 2,4°C de calentamiento, si no más”.

Eso concluyó el informe publicado este martes en la recta final de las negociaciones climáticas de la COP26, que se celebra hasta el viernes en esa ciudad escocesa.

La actualización de los datos de esa plataforma independiente, que desde 2009 mide las emisiones de gases de efecto invernadero, apunta a que “con todas las promesas de objetivos, incluidas las realizadas en Glasgow, las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 2030 seguirán siendo aproximadamente el doble de lo necesario para el límite de 1,5°C”.

La “brecha” a corto plazo entre lo necesario y lo proyectado para el final de esta década se ha reducido “en solo un 15-17% durante el último año”, lo que entraña que “solo con las promesas de 2030, sin objetivos a más largo plazo, el aumento de la temperatura global será de 2,4°C en 2100”, indicó el informe.

While our “optimistic” scenario #netzero reaches 1.8˚C, peaking 1.9 (similar to @IEA), there’s still a 1˚C gap between talk and action. The net zero announcements from > 140 countries (90% of global emissions) need much closer examination. /5 pic.twitter.com/43ipuGxIS2

— ClimateActionTracker (@climateactiontr) November 9, 2021