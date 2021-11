Alcalde de Renca y WWF Chile lanzan la Alianza por la Acción Climática en la COP26

El alcalde de Renca, Claudio Castro, junto a Gonzalo Muñoz, UN High Level Climate Champion y Ricardo Bosshard, CEO de WWF-Chile, presentaron este lunes en el marco de la COP26 la Alianza para la Acción Climática Chile. Castro hizo un llamado a crear una “Eco Constitución” en torno al debate que se desarrolla en Chile.

En el marco de su participación en la COP26 que se realiza en Glasgow, Escocia, el alcalde de Renca, Claudio Castro; junto a Gonzalo Muñoz, UN High Level Climate Champion; y Ricardo Bosshard, CEO de WWF-Chile, lanzaron oficialmente esta mañana la Alianza para la Acción Climática (ACA) Chile.

El evento que suma nuevos miembros a la red mundial de Alianzas para la Acción Climática (ACA), es una coalición que reúne a los gobiernos subnacionales, el sector privado, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para acelerar la transición neta-cero en Chile.

Durante el lanzamiento se abordó el creciente número de instituciones subnacionales y no estatales que están estableciendo objetivos ambiciosos en línea con la campaña mundial Race to Zero (de la cual Renca fue el primer municipio en sumarse en Chile), y el rol que ACA, un socio acelerador de la campaña, está desempeñando para apoyar a estas instituciones a acelerar las transiciones a la carbono neutralidad.

En su intervención el alcalde de Renca, junto con destacar las medidas ambientales que se implementan en su comuna, hizo un llamado desde la COP26 a crear una “Eco Constitución” en torno al debate que se desarrolla en Chile:

“En la parte norte de Santiago tenemos muchas desigualdades ambientales y urbanísticas por eso la importancia de unirnos a esta carrera de emisiones cero. En Renca impulsamos distintas iniciativas relacionadas con la eficiencia energética, la instalación de medidores de calidad del aire, reforestaciones y tenemos los cerros de Renca que buscamos sean un pulmón verde para Santiago, pero nos falta medir y ser parte de esta carrera por las cero emisiones, nos permitirá trabajar en los primeros lineamientos y objetivos en esta materia”, afirmó el jefe comunal.

En la misma línea, agregó que “en Chile estamos en medio de un debate de la nueva Constitución y creo que ACA Chile va a tener un papel central dentro de nuestras comunidades, las ONGs, los gobiernos locales, la academia y las industrias para también comprometer a las personas que están discutiendo la nueva Constitución del país y agregar en ella todas las urgencias que nuestras metas necesitan. Comparto la idea de que la única solución es trabajar en una “Eco-Constitución” y desde ACA Chile vamos a insistir en seguir avanzando y ayudar también a los Gobiernos Locales con la descentralización, para tener más atribuciones y así actuar más rápido para enfrentar la crisis climática”.

Por su parte, el director de WWF Chile destacó que “con la urgencia de la crisis climática, establecer estos puentes es algo imprescindible. Sólo así podremos acelerar las transiciones nacionales alineadas con el 1,5 °C y con llegar a cero emisiones en 2050. La tarea no es fácil, pero basados en el mejor conocimiento científico disponible y en una amplia colaboración de diversos actores podremos impulsar los esfuerzos necesarios para enfrentar el cambio climático y construir sociedades resilientes”.

“Por ello, como WWF ser parte de esta Alianza para la Acción Climática en Chile nos llena de entusiasmo y esperamos poder estar a la altura de este gran desafío nacional y planetario, impulsando una transición que, con la ayuda de todos, puede ser imparable”, indicó Ricardo Bosshard.

Esta alianza suscrita formalmente en la COP 26 contempla diversos objetivos para los integrantes de ACA-Chile y que se concentran en: