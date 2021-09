¿Dónde lloverá este 18?

Hace años era la pregunta del millón: ¿lloverá para el 18?

Eso hasta que la crisis climática se agudizó, cambiando el escenario.

Con cada día que pasa lo que se consideraba normal es distinto a lo que conocíamos.

Pese a ello, con el pronóstico hasta este miércoles, algunas zonas del país efectivamente recibirán precipitaciones durante estas Fiestas Patrias.

En conversación con BioBioChile, la meteoróloga Michelle Adam indicó que no se esperan lluvias para la zona central. “Para el norte menos”, añadió.

“Sí habrá lluvias concentradas, y de distinta intensidad, en la zona sur: el sábado de Los Ríos a Aysén y el domingo en Magallanes”, detalló.

“El domingo ingresa una masa de aire frío, así que no se esperan precipitaciones en gran parte del país para ese día”, complementó.

A su juicio, lo que va a dominar los cielos será la nubosidad parcial, con temperaturas frías que evolucionarán a números “agradables” desde el norte hasta el centro sur.

“Creo que este año nos va a dar una mano, nos va a acompañar después de tanto tiempo encerrados. Sobre todo para las personas que prefieren disfrutar sin lluvia, aunque la necesitamos. Yo diría un fin de semana dieciochero agradable y con miras a la primavera”, sostuvo Adam.

Triste panorama de lluvias

En línea con lo anterior, se puede concluir que el invierno 2021 terminará sin lluvias en gran parte del país.

“Es súper triste el panorama en cuanto a lluvias. Tenemos déficits súper altos, de 60% a 70%, en algunas partes más”, lamentó la especialista.

“Si en Santiago miramos la estación de Quinta Normal hay 65,5% de déficit. De 311 milímetros que tienen que caer llevamos 107. Y eso hasta la fecha. Vamos a terminar el invierno y eso va a aumentar”, afirmó.

Para Adam la crisis ya es patente: la mega sequía continúa firme y el escenario que 2021 termine como un año híper seco no se descarta.

“La situación es dramática. Ya, terminamos este año mal. ¿Qué pasa si el próximo es igual y vienen tres más con déficit? Aunque tengamos un año lluvioso entre medio esto no se revierte a no ser que tengamos muchos años lluviosos y consecutivos. Según todas las tendencias no se ve que vaya a ser así”, cerró.

Hasta el momento, el Gobierno ha decretado emergencia agrícola por déficit hídrico en ocho regiones: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío y Los Lagos.

Además, el domingo, La Moneda presentó su Plan Sequía, iniciativa que contempla $100 mil millones de pesos.