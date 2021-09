Vecinos de El Melón denuncian posibles daños ambientales de aprobarse ampliación de mina El Soldado

Vecinos de Nogales denuncian la posible afectación medioambiental que traería la ampliación de la mina El Soldado en la cordillera de El Melón, en la región de Valparaíso.

Desde la empresa minera Anglo American indicaron que el proyecto no contempla obras más allá de las existentes y que no perjudicaría el ecosistema.

Los residentes solicitaron ante el Servicio de Evaluación Ambiental que se desarrolle una Evaluación de Impacto Ambiental al proyecto de ampliación.

La mina de cobre, operada por la empresa Anglo American, está en medio de un proceso de Declaración de Impacto Ambiental para la ampliación a la fase V del proyecto.

Carlos Vásquez, quien es perteneciente al movimiento “No más Anglo”, indicó que este proyecto minero es perjudicial para la calidad de vida de los habitantes de El Melón y para la conservación de la biodiversidad en la cordillera.

En tanto, Andrés Marín, del grupo ambientalista El Melón, sostuvo que la cordillera de la costa actúa una muralla ante la desertificación y que la ampliación de esta mina afectaría dicha función.

Tras consultar sobre la ampliación de El Soldado, la empresa minera Anglo American señaló que se ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) en diciembre de 2020 y actualmente se encuentra en fase de Participación Ciudadana.

Además, indicaron que el proyecto no genera impactos en la biodiversidad, agua, emisiones o ruido, ya que no contempla nuevas obras más allá de las existentes y no considera solicitar nuevos derechos de agua.

Cabe señalar que la empresa cuenta con una dotación aproximada de 1.650 trabajadores y durante el año 2019, produjo más de 54 mil toneladas de cobre.