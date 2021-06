Presentan en Francia demanda contra Grupo SUEZ por masiva contaminación de Essal en Osorno en 2019

Desde una actualización de la vigilancia sanitaria de Essal en Chile a sanciones, o en caso extremo una nueva demanda de indemnizaciones para afectados por crisis del agua de 2019 en Osorno, pedirán organizaciones chilenas y francesas, en contra el grupo SUEZ, excontrolador del Grupo Aguas Andinas.

Lo anterior tras la presentación de una nueva demanda, ésta vez ante la justicia francesa.

La acción legal fue presentada por las organizaciones Red Ambiental Ciudadana de Osorno, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros en Chile y Francia, el Observatorio Ciudadano y la Liga Francesa de Derechos Humanos (LDH).

José Aylwin, coordinador del programa de Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano, explicó que la demanda presentada ante el Tribunal de Nanterre es para evitar que vuelvan a ocurrir episodios como el de Osorno en 2019, donde la comuna estuvo más de 10 días sin suministro por la contaminación en un estanque de Essal.

Aylwin agregó que la acción surge luego que la empresa controladora, que durante octubre del 2020 vendió sus acciones en Essal al grupo canadiense Algonquin Power & Utilities, no actualizara conforme a lo esperado su plan de vigilancia sobre la sanitaria, tras un requerimiento que realizaron las agrupaciones en julio de 2020, donde se le pidió que cumpla la ley francesa sobre el deber de vigilancia.

En el archivo publicado en abril de éste año, el grupo SUEZ no cumplió estrictamente lo prometido, por lo que ahora se le insta a través de tribunales a tomar las medidas necesarias para resolver estas deficiencias reiteradas en su prestación del servicio de suministro de agua a Osorno y a evitar otra crisis sanitaria.

En caso de que aquello no ocurra, Aylwin indica que no descartan presentar en Francia, una demanda de Indemnizaciones en contra del ex grupo controlador de Essal.

Según indican desde las organizaciones demandantes, “las autoridades sanitarias y judiciales chilenas ya han sancionado en múltiples ocasiones a ESSAL, empresa controlada por SUEZ, sin que se hayan producido mejoras sustanciales en la calidad del abastecimiento de agua”.

A ello suman, que aún se encuentra pendiente un dictamen final de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) de Chile en la investigación que esta entidad pública sigue en contra de ESSAL, donde eso sí ya se aplicó una millonaria multa a la filial por la crisis del agua en Osorno; pero que la ley francesa abre una ventana efectiva de sanciones.

A ello suman que SUEZ obtuvo un beneficio de 159 millones de euros en concepto de ingresos de explotación de su filial Aguas Andinas.