UEjecutivos de U. de Chile ofrece más de 30 diplomados para especializarse en Negocios

Más de 30 diplomados son las alternativas de actualización profesional que ofrece la unidad de Educación Ejecutiva (UEjecutivos) del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información (DCS), correspondiente a la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.

Los programas se agrupan en cinco áreas de especialización: Control de Gestión; Sistemas de Información; Auditoría, Contabilidad y Finanzas; Business Analytics; y Tributación.

Por más de tres décadas, esta unidad ha formado profesionales y ejecutivos de empresas pertenecientes a diversas industrias. Su sello de calidad y excelencia está avalado por la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, institución que por 87 años ha mantenido el liderazgo, formando profesionales de nuestro país, en los niveles de pregrado, posgrado y educación continua.

Asimismo, actualmente cuenta con la acreditación The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), que es el organismo de acreditación de escuelas de negocios más prestigioso a nivel internacional. Solo el 5% de las 13.000 escuelas existentes en el mundo han logrado acreditarse.

De igual modo, la calidad de los contenidos de cada uno de sus programas tienen el respaldo de los centros de investigación del DCS en sus distintas disciplinas de investigación, y su cuerpo académico multidisciplinario de primer nivel, proveniente del ámbito académico y empresarial, el cual cuenta con una formación académica de excelencia.

UEjecutivos provee de un aprendizaje que mezcla teoría y práctica, permitiéndole a los profesionales tener una mirada integral, al momento de aplicar soluciones a problemáticas acontecidas dentro de sus organizaciones.

En 2022, los diplomados que se dictarán en sus distintas versiones se imparten en tres tipos de modalidades: en vivo, cuyos programas cuentan con clases vía streaming y en tiempo real; y 100% online, que incorpora clases asincrónicas. En el caso de estos programas, se puede acceder desde cualquier lugar de Chile y Latinoamérica y en el momento que se desee. Y para aquellos que buscan una propuesta más tradicional, existen programas que se imparten bajo la modalidad presencial.

Estas distintas alternativas de aprendizaje les permite a los profesionales poder optar por un sistema flexible y accesible de estudio, que se adapte a sus distintas necesidades de desarrollo profesional y compatibilización con otras actividades familiares y personales.

“Nuestra unidad está comprometida en fortalecer permanentemente la educación ejecutiva. El objetivo es proporcionar las competencias, conocimientos y habilidades que requieren los profesionales hoy en día, para que puedan tener una mirada sistémica de las organizaciones, la cual involucre el desarrollo de nuevas destrezas y así puedan transformarse en un aporte y factor de cambio dentro de las organizaciones”, apunta Claudio Müller, director de Uejecutivos.

“Marcamos la diferencia al ofrecer programas en áreas específicas que contienen un adecuado balance entre teoría y práctica, que se adapta ante las nuevas exigencias del entorno laboral. Como Universidad de Chile, debemos cumplir con nuestra misión, formando profesionales de excelencia para el país”, agrega.

Algunos de sus diplomados son: Actualización Tributaria; Control de Gestión para Profesionales; Contabilidad Internacional IFRS; Gestión de Operaciones y Logística, Gestión de Auditoría Interna; Business Intelligence; entre otros.

Descubre más de los programas y sus próximos inicios en 2022, para saber cuál se ajusta a tu perfil, en www.uejecutivos.cl; escribiendo a contacto@uejecutivos.cl o llamando al +56 22978 3565.