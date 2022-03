Colección sin llave: la poesía visceral de seis mujeres cuya voz fue silenciada en el pasado

Emociones íntimas y profundas. Así se describe la Colección sin llave de la editorial Vísceras, una dosis de poesía que agrupa a seis mujeres de distintas nacionalidades para expresar sus versos más íntimos.

La colección acerca sus escritos a la igualdad de género. Evidencia temáticas del siglo pasado que siguen vigentes; expone parte de la vida de cada autora, y trae al presente voces que fueron silenciadas en su época.

Hasta ahora, la colección está compuesta de seis libros: Adela Zamudio, Emily Brontë, Delmira Agustini, Teresa Wilms Montt, Alfonsina Storni y Emily Dickinson son las autoras publicadas.

Cada verso fue elegido minuciosamente. Parte de los objetivos que tiene la editorial es respetar la esencia del contenido. Por eso, en conjunto con su obra literaria, se expone un extracto de su biografía que hace adentrarse en el mundo de cada poeta.

La editorial Vísceras nació el 2017 a cargo de Paulina Cofré y María José Veloz. Ambas asistían a clubes de lectura donde exponían sus escritos y desmenuzaban los versos de diferentes autores. Lo que empezó como una afinidad por compartir gustos literarios, hoy las hace creadoras y editoras.

El tiempo las ayudó a afinar detalles: la línea editorial, sus objetivos, el formato, los colores y la selección de poemas.

Y así, Teresa Wilms Montt (Chile), Emily Dickinson (Estados Unidos) y Emily Brontë (Inglaterra), mujeres que vivieron entre el siglo XIX y XX, fueron las primeras autoras que abrieron la Colección sin llave y la editorial.

El nombre de este primer lanzamiento lo decidieron porque para las tres poetas fue muy difícil publicar en su época, algunas incluso, debieron hacerlo bajo un seudónimo masculino.

“Sentíamos que algo vinculaba a estas autoras y esa es la razón por la que la bautizamos Colección sin llave. La idea era reflotar su trabajo, abriéndole la puerta y la ventana a nuevos lectores, para que pudiesen conocer la literatura de estas mujeres que en la época en las que les tocó vivir y producir este material literario fue bastante complejo para ellas”, relata Paulina Cofré.

Meses después se incorporaron tres mujeres más, esta vez, latinoamericanas.

Alfonsina Storni (Argentina), Delmira Agustini (Uruguay) y Adela Zamudio (Bolivia) complementan la colección.

La primera de ellas con la plaqueta “Tú me quieres blanca”. Parte de su vida la dedicó a la escritura periodística. Entre 1918 y 1929 publicó poemarios donde expresó su frustración con los estereotipos femeninos y la inequidad de género.

comillas

Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar. Que sea azucena, sobre todas, casta. De perfume tenue. Corola cerrada.

- Alfonsina Storni