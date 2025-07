El tono de Boric en los BRICS: condena bombardeo a Irán y llama a intervenir guerra Rusia-Ucrania

Ética y transparencia de BioBioChile

VER RESUMEN Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo. El Presidente Gabriel Boric participó en la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, donde condenó los bombardeos a Irán e instó a intervenir en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Boric abogó por condenar la agresión unilateral de Rusia y el genocidio en Palestina. Lula criticó el aumento en gastos militares y Putin abogó por un mundo multipolar.

Con sus manos en los bolsillos de un traje azul sin corbata y lentes de sol, el Presidente Gabriel Boric hizo su llegada -el día de ayer- al Museo de Arte Moderno, ubicado en Río de Janeiro, para ser parte de la cumbre de los BRICS, donde condenó los bombardeos contra las instalaciones nucleares de Irán e hizo un llamado a la intervención de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Fue recibido con un afectuoso abrazo y un fuerte apretón de manos por parte de su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo invitó a participar de este evento.

Cabe mencionar que los BRICS son un grupo conformado -además de Brasil- por varias naciones, entre las que se encuentra Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Irán, EAU, Indonesia y Etiopía. Además, participan como socios Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam.

El tono de Boric en los BRICS

Para el Presidente Boric ya era incómodo ir a la cumbre de los BRICS, a propósito del escenario global que se registra actualmente, pero que se agudizó hace dos semanas con el ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes.

Ante este hito, el grupo emitió una declaración -sin mencionar a Donald Trump ni al país que gobierna- respaldando a Irán.

“Logramos transmitir mensajes sobre las cuestiones urgentes de la paz y la seguridad internacionales, con énfasis en una postura coordinada respecto a la necesidad de una solución a largo plazo a la situación en Palestina y la condena de los recientes ataques militares contra Irán y los riesgos nucleares asociados”, señala el texto.

Una declaración que Chile no firmó, ya que, al no ser miembro de los BRICS, no puede hacerlo. De todas formas, el jefe de Estado intervino en uno de los foros, la sesión con Estados miembros, socios e invitados: “Fortalecimiento del Multilateralismo, Asuntos Económicos, Financieros e Inteligencia Artificial”.

En medio de este contexto, el Presidente Boric sostuvo que “no podemos repetir la lógica de la Guerra Fría, en donde un bando criticaba al otro, pero jamás se refería a las vulneraciones que sucedían en su propio campo de influencia”.

En ese sentido, agregó que, ante el genocidio que el gobierno de Israel está llevando a cabo en Palestina, se debe ser firmes en condenar la agresión unilateral de Rusia a Ucrania.

Posteriormente, en una publicación en su cuenta de X, el mandatario señaló que “tal como el Presidente Lagos le dijo no a Estados Unidos en su invasión a Irak, hoy seguimos la tradición chilena de defensa del multilateralismo y defensa de los principios que sustentan nuestra política exterior”.

“Chile no legitima agresiones unilaterales a ningún país, aunque con el país atacado tengamos profundas diferencias en valores y sistema político. La coherencia en política internacional siempre será incómoda para quienes defienden intereses de corto plazo, pero como Presidente de la República es mi deber y convicción sostenerla más allá de las presiones, vengan de donde vengan”, siguió.

Frente a estos dichos, Alejandra Márquez, analista internacional de la Universidad de Talca, sugirió un tono acorde con la política exterior del Presidente Boric, sobre no entregar señales políticas asociadas a un bloque u otro.

En la misma línea, el académico de la universidad Alberto Hurtado, Francisco Vicencio, apuntó a que la presión sobre Boric y su presencia en los BRICS ha bajado, ya que ocurrió el peak hace un par de semanas.

Otros temas abordados en la cumbre

Por otra parte, el presidente de Brasil criticó el aumento de las inversiones en armas. “La reciente decisión de la OTAN alimenta la carrera armamentista. Es más fácil destinar el 5% del PIB al gasto militar que destinar el prometido 0,7% a la Ayuda Oficial al Desarrollo”, sostuvo Lula.

Y añadió que “esto demuestra que los recursos para implementar la Agenda 2030 existen, pero no están disponibles por falta de prioridad política. Siempre es más fácil invertir en la guerra que en la paz”.

De la misma manera, otra preocupación expresada por Lula fue una posible catástrofe nuclear: “Como sucedió en el pasado con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la instrumentalización de la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica pone en juego la reputación de un órgano fundamental para la paz. El miedo a una catástrofe nuclear ha vuelto a la vida cotidiana”, advirtió.

En cuanto al conflicto de Rusia, el mandatario brasileño sostuvo que “es urgente que las partes involucradas en la guerra en Ucrania profundicen el diálogo directo con vistas a un alto el fuego y una paz duradera”.

En tanto, por la mañana de ayer, el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, hizo una intervención a través de una videoconferencia, ya que no puede salir de su país, a propósito de la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional.

En su intervención, Putin planteó que “es necesario seguir expandiendo el uso de las monedas nacionales en los pagos mutuos”.

Asimismo, agregó que “todos vemos que se están produciendo cambios fundamentales en el mundo. El sistema unipolar de relaciones internacionales que servía a los intereses de los llamados ‘millones de millones de dólares’ está quedando atrás”.

“Está siendo reemplazado por un mundo más justo y multipolar. El proceso de cambio del orden económico mundial sigue cobrando impulso”, siguió.

Además, cabe destacar la ausencia del presidente de China, Xi Jinping, quien por primera vez no asiste presencialmente a una cumbre de los BRICS.