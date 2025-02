Día clave para Catalina Pérez: Corte de Antofagasta revisará desafuero de diputada por Democracia Viva

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile Este lunes es un día clave para Catalina Pérez, quien se enfrenta a la revisión de la solicitud de desafuero en la Corte de Apelaciones de Antofagasta por su vinculación con el caso Democracia Viva. A pesar de la insistencia de la diputada en su inocencia, el Tribunal Pleno decidirá en base a los antecedentes presentados por la Fiscalía Regional de Antofagasta, los querellantes y la defensa. El caso reveló convenios millonarios entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, cuya ejecución levantó sospechas de fraude al fisco.

Este lunes es un día clave para Catalina Pérez, quien se sentará en el banquillo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se revisará la solicitud de desafuero contra la diputada, por su vinculación con el caso Democracia Viva.

De esta manera, pese a que la parlamentaria ha insistido en su inocencia, asegurando no estar relacionada con las decisiones tomadas en la firma de los convenios entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, será el Tribunal Pleno de la instancia el que tome la decisión, en base a los antecedentes que presenten la Fiscalía Regional de Antofagasta, los querellantes del caso y la defensa.

Democracia Viva y el rol de Catalina Pérez

El caso Democracia Viva quedó al descubierto el pasado 17 de junio del año 2023, cuando el medio TimeLine Antofagasta dio a conocer los convenios firmados entre la Fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade, expareja de Catalina Pérez, y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida en aquel entonces por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada, todos militantes de Revolución Democrática a la fecha de los hechos.

Se trata de tres convenios que sumaban un total de $426 millones, los que fueron traspasados directamente a la cuenta de la ONG para realizar trabajos de infraestructura en campamentos, a pesar de que la ONG no contaba con experiencia en esas tareas, sino que su principal enfoque, hasta ese momento, había sido político, teniendo gran presencia, durante los procesos constitucionales, en la creación de espacios de discusión y debate comunitarios.

Cabe mencionar que el caso Democracia Viva, también, es la causa que dio génesis al denominado caso Convenios.

En medio del contexto antes mencionado, y según fuentes de La Radio, el rol de la diputada Pérez en el caso tendría relación con mantener ocultos los hechos indagados, por lo que se le daría una calidad de cómplice en el delito de fraude al fisco reiterado, como lo propone la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a la que accedió Radio Bío Bío.

Por lo anterior, el 19 de diciembre de 2024, con los antecedentes recopilados, la Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó el desafuero de la parlamentaria. “Dicha solicitud y desafuero es un requisito legal par avanzar, posteriormente, en la formalización y solicitud de medidas cautelares para la diputada Catalina Pérez, atendido que, en opinión del Ministerio Público, se ha reunido antecedentes que permiten sostener su participación en los presuntos delitos que son materia de esta investigación”, explicó el fiscal regional, Juan Castro Beckios.

Cabe señalar que, según se ha determinado en la investigación, el actuar delictual de los actualmente formalizados como autores en el caso se plasmó, principalmente, en dos momentos: en la suscripción de los convenios y durante la ejecución de estos.

Querella del CDE

La querella del CDE relata que Catalina Pérez se encontraba permanentemente buscando opciones laborales para Daniel Andrade, intentando posicionarlo en algún cargo del sector público o colaborándole en que lograse obtener un puesto que estuviera acorde a las necesidades que le expresaba, mientras que él le transmitía constantemente su preocupación en que el proyecto de la fundación Democracia Viva no le diese los frutos que él esperaba, mostrándose en ocasiones desanimado y desesperanzado, tanto por su incierto futuro laboral, como por el de la fundación.

Por otro lado, han sido filtrados diversos chats que son parte de las pruebas de la Fiscalía, como el del 20 de junio de 2023, donde la diputada insta a Andrade a colocar logotipos de la fundación en el departamento y habilitar una oficina falsa. “Creo que deberían […] ponerle un logotipo de dv en la puerta, que haya una oficina habilitada dentro de la casa […] para que cuando golpeen la puerta alguien abra y diga que ahí trabaja la fundación […] péguenle un loguito afuera de sticker […] ambientar la casa de la Ceci […] contratar a alguien que mejore la página web […] si necesitan plata, tenemos”, le habría indicado la parlamentaria, a través de mensajes en Whatsapp.

En tanto, también hay mensajes de Andrade hacia Pérez que abren dudas sobre su presunta participación en los delitos, como el del 20 de junio de 2023, cuatro días después de que estallara el caso. “Carlos dice que es importante que nosotros reforcemos que tú no sabías […] con Carlos estamos en modo de guerra”, le dijo Daniel Andrade a su entonces pareja.

Sin embargo, la diputada por Antofagasta, Catalina Pérez, ha insistido en su inocencia en los hechos investigados, aunque ha asumido la comisión de lo que ella llama “errores”.

En su declaración a Fiscalía, entregada el pasado 19 de abril del 2024, la diputada Pérez aseguró que Andrade siempre le dijo sobre los convenios que estaba “todo en regla”, que “antes de octubre (2022), Daniel me mencionó que tenía una reunión para trabajar con el Serviu o el Minvu en Antofagasta. (…) No me parecía nada raro, ya que Democracia Viva tenía reuniones con instituciones públicas o privadas (…) No supe nada más, Daniel no me contó que había sido favorecido con estos convenios”.

Entre los supuestos intentos de ocultar el caso, Catalina Pérez habría propuesto a Daniel Andrade, incluso, pagarle a personas para que funcionaran como una especie de palo blanco, de que la fundación operaba en el domicilio registrado. De hecho, en un audio de WhatsApp le dijo “pide ayuda y paguémosle a esa gente para que estén dedicados a esa ‘hueá’, no nos quedemos por plata en esto cachay”.

El abogado querellante en representación de la UDI, Pablo Toloza, sostuvo que “de los antecedentes que existen en la carpeta investigativa, está claro que Catalina Pérez conocía de la existencia de la fundación de antes que esta suscribiera convenios con el Serviu de Antofagasta, que realizó gestiones para aquello; que posteriormente a su ejecución, sabía perfectamente lo que se estaba generando; y que posteriormente realiza gestiones tendientes a ocultar que esta era una fundación de papel”.

Cabe recordar que en la arista de Democracia Viva ya han sido formalizadas tres personas: el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; el representante legal de Democracia Viva y expareja de Catalina Pérez, Daniel Andrade; y la concejal que habría realizado labores en paralelo a la Seremi, Paz Fuica.

Ante aquello, el diputado y expresidente de la Comisión Investigadora del Caso Convenios, Jose Miguel Castro (RN), señaló, “después de conocer los últimos chats de Catalina Pérez, y de distintos actores del caso Democracia Viva, nos gustaría que esto diera por finalizado la primera etapa, y que se llegara a las más altas esferas, que al parecer también están involucradas”.

Así las cosas, según pudo conocer La Radio, durante esta jornada, el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta será presidido por el presidente subrogante, Dinko Franulic Cetinic, e integrado, además, por los ministros Hernán Cárdenas Sepúlveda, Juan Opazo Lagos, Eric Sepúlveda Casanova, y Jaime Rojas Mundaca.