El cruce entre el PC y el PPD: posiciones ante crisis en Venezuela siguen tensionando al oficialismo

Han pasado más de dos semanas desde que se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela, y en Chile las repercusiones internas se intensifican cada vez más. La postura del Partido Comunista ha encendido la incomodidad del oficialismo, que se ha allanado a lo planteado por el Presidente Gabriel Boric, de no reconocer a ningún candidato sin actas oficiales.

Primero fueron dirigentes del PC quienes salieron a reconocer a Nicolás Maduro, a lo que se sumó una declaración pública de la colectividad, en la que indicaron tener “la certeza que la institucionalidad electoral de Venezuela transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el mencionado proceso, refrendado por la masiva y diversa presencia de veedores internacionales y la amplia cobertura de prensa confirmada en estos comicios”.

De todas formas, días después, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, indicó que no podía hacer otra cosa más que respaldar la institucionalidad venezolana, que le entregó el triunfo a Maduro.

Por su parte, este fin de semana, sorprendieron los dichos del timonel del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, quien dio continuidad a lo ya planteado por el senador Ricardo Lagos Webber (PPD), sobre la incomodidad con el PC en la alianza de gobierno.

Sostuvo -a La Tercera- que si en un plazo prudente el Partido Comunista no cambia su posición sobre Venezuela, “veo muy difícil renovar un pacto con ellos”.

Ante lo anterior, respondió el timonel del PC, quien señaló que “la reciente experiencia permitió que nuestro compañero Gabriel Boric sea presidente del Chile. Si no hubiera existido el criterio de ser más, lo más probable es que no hubiera sido, que hubiera sido la manifestación de la ultraderecha”.

“No puedo hacer política imaginando que los demás, los distintos, no existen y deben determinarse por lo que yo les diga. Eso ya no es diversidad, ya no es una cualidad y una relación entre pares. No construye”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que hay que sopesar qué es más importante: la diferencia, o la coincidencia que se produce y que permite avanzar.

“Estoy disponible a que construyamos un acuerdo entre distintos, sin que nadie renuncie a su identidad, pues lo otro es someter, subordinar, y un concepto no muy cálido en política, que pese más el avance que se va a lograr con la unidad”, sostuvo.

Aun así, el senador Quintana ratificó sus dichos, aunque remarcó que este emplazamiento no corresponde a una amenaza.

“Mi llamado no es una amenaza, simplemente es una constatación de hechos. En el Partido por la democracia efectivamente hay muy poco margen para renovar pactos con cualquier partido que apoye la dictadura de Maduro, porque no se trata de una crisis internacional cualquiera, se trata de una crisis humanitaria”, dijo.

¿En duda la alianza de gobierno?

Frente a este complejo escenario político, surge la interrogante sobre si está en duda la continuidad de la alianza de gobierno. Lo cierto es que tanto el PC como el PPD han indicado que no, ya que la actual coalición se mantendrá vigente hasta el último día de mandato del Presidente de la República. De esa forma, la está en el futuro, con miras a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025.

El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, comentó que “las decisiones futuras, claro, que tendrán una serie de situaciones que analizarse, desde no solo las coincidencias de los principios programáticos, sino también de las lealtades y respeto a las entidades partidarias de quienes serán parte de los futuros pactos electorales”.

“Eso se va a dar recién, después de las elecciones municipales, en el mes de noviembre, con templanza, con calma, justamente para adoptar las mejores decisiones entre todos y todas”, añadió.

Una visión similar a la que expresó la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien, en conversación en el Podría Ser Peor de La Radio, aseguró que “no es el momento”.

“Así como no es el momento de la discusión presidencial, hoy hacer una discusión acerca de pactos, porque todo eso va a formar parte de una discusión en muchos meses más”, siguió.

En tanto, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, manifestó que “no soy partidario de condicionar la política de alianzas en función de las diferencias que podamos tener en materia internacional”.

“Tiene que estar en función de un programa de gobierno, que queremos empujar en Chile, donde encontremos que tenemos más unidad”, agregó.

Tensión de coalición con PC salpica a La Moneda

De todas maneras, las diferencias tensionan al oficialismo. Incluso, voces del sector han advertido “fisuras” al interior de la alianza de Gobierno.

En este contexto, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, llamó a que “nuestra coalición tiene que ser capaz de contribuyente a la tarea de cumplirle a Chile. La unidad no es una alternativa, es una necesidad”.

Asimismo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, comentó que “uno siempre prefiere no tener problemas, a tenerlos. Pero, si les toca enfrentarlos, en primer lugar, es parte de la vida política, en la pluralidad de fuerzas que se entienden, como es en la alianza de gobierno, enfrentar dificultades”.

Este tema fue abordado “al pasar” en el comité político ampliado, en el que, si bien, hubo poca presencia de representantes de partidos del oficialismo, estuvo el presidente del PPD, Jaime Quintana. Tras el desarrollo de la instancia en La Moneda, reiteraron que este tipo de discusiones no se dan a través de la prensa, si no que por los espacios de discusión correspondientes.