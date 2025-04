Auditora acusa que colegio de Quilicura está sin clases por falta de profesores: no habría respuestas

Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

En el colegio Rayito de Luz en Quilicura, se vive una crisis educativa donde faltan profesores para dictar clases, según denunció Romina, apoderada del quinto básico. La situación se agrava al llevar dos años sin docente y en abril aún no contar con uno. La sostenedora se niega al diálogo, generando que los alumnos reciban clases de personal no calificado como encargadas de patio o de aseo. Los estudiantes salen a las 11 am por falta de docentes, y se les adelanta el almuerzo.