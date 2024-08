Karol Cariola por elecciones en Venezuela: "Todo evidencia que no hay un proceso transparente"

La Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados conversó con La Radio acerca de los cuestionamientos en torno al proceso electoral en que Nicolás Maduro se proclamó vencedor.

Este lunes, en el Expreso Bio Bio, recibimos en los estudios de La Radio a Karol Cariola, diputada del Partido Comunista y Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.

En primer lugar, al ser consultada por su postura en relación a la situación en Venezuela tras las cuestionadas elecciones, la diputada afirmó que su cargo actual “me ha llevado a tener un rol muy institucional desde el punto de vista de las vocerías públicas”.

Recordemos que algunas figuras de su partido han manifestado su apoyo al régimen de Maduro. El Presidente del PC, Lautaro Carmona, fue uno de ellos. Esta situación ha generado un roce más entre los partidos del oficialismo.

La parlamentaria, específicamente, estableció que “es evidente que hay un daño importante en ese país, que lo está viviendo la ciudadanía”.

Luego, en esta misma línea, expresó que “deberíamos estar en la línea de empujar que hoy día se transparenten los procesos electorales y que incluso se lleve adelante una auditoría externa que permita tener mayor claridad de lo que ocurrió y que se esclarezca”.

Con respecto a la interrogante de si hubo fraude o no, Cariola aseveró que “todo evidencia que no hay un proceso transparente, partiendo por el hecho de no están las actas a disposición… da para pensar de que puede haber un proceso fraudulento“.

Rol del Presidente Boric

Finalmente, la militante del Partido Comunista sentenció que “el Presidente Boric ha puesto su opinión y nosotros la respaldamos, estoy muy de acuerdo… creo que en esto ha jugado un papel, ha sido un liderazgo latinoamericano y mundial en torno a este tema”.

