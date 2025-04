Dirigente asegura que barco que habría colisionado a lancha de pescadores desaparecidos no se detuvo

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile La búsqueda de los siete pescadores desaparecidos tras el naufragio de la embarcación 'Bruma' en Coronel continúa, con evidencias que sugieren una colisión con una embarcación mayor. La presidenta de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule detalló que se han encontrado restos de la lancha que respaldan esta hipótesis. Se mantiene la esperanza, ya que no se ha hallado la balsa de la lancha. Se cuestiona la falta de control de tráfico marítimo y se destaca que la embarcación mayor no se detuvo tras el choque.

Continúa la búsqueda de los siete pescadores, tripulantes de la embarcación ‘Bruma’, que fue siniestrada en frente a la costa de Coronel, en la región del Bío Bío.

En medio de este escenario, en el Expreso Bío Bío conversamos con Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule, quien detalló algunos avances de la búsqueda que está realizando la Armada y también pescadores artesanales.

En ese sentido, comentó que, debido a los restos de la lancha que se han ido encontrando, como “el techo del puente de la embarcación”, “la antena”, “el enrejado” y “otro tipo de residuos”, se daría cuenta de que esta fue colisionada por una embarcación mayor.

“Es un vehículo pequeño contra un camión rampa, absolutamente, que partió la embarcación en dos”, ejemplificó Urrutia.

De la misma manera, aseguró que “es colisión, no es otra cosa (…) El barco está ahí, está la evidencia”.

Por otra parte, al ser consultada por la balsa de lancha, la que aún no ha sido encontrada, respondió que la esperanza “sigue siendo”.

“¿Por qué? Anoche estuvimos conversando con varios capitanes avezados en esto (…) También se señala el hecho de las probabilidades. Cuando se produce el choque, por sí misma la balsa se abre; si está sumergida por presión, se abre, se infla automáticamente. También, es abierta por la acción concreta de parte de la tripulación”, agregó.

Además, la presidenta de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule sostuvo que “estamos redoblando todos los esfuerzos porque van saliendo los restos, y ya se tiene claridad de dónde están, hacia dónde se van dirigiendo, que eso es fundamental”.

“Si ellos hubiesen detenido, eso se produce, primero, por radio”

Por otro lado, apuntó con las “formas en que se está navegando”. En la misma línea, señaló que se “extraña que existiendo el control de tráfico aéreo, no exista el control de tráfico marítimo, porque la Armada lo tiene (…) No sé por qué no lo implementan, es una cosa que hay que preguntarle a los senadores y diputados de este país”.

También, dijo que la embarcación mayor no se detuvo luego de impactar a la ‘Bruma’. Según comentó, loa anterior se puede dejar establecido porque embarcaciones que “estaban desarrollando la pescadería del bacalao, que también son maulinas, familia de la lancha siniestrada, estaban con operación radial. Por lo tanto, si ellos hubiesen detenido, eso se produce, primero, por radio. También hubiese llegado la notificación a la Armada”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.