Presidente Boric descarta sentirse "presionado" previo a tercera y última Cuenta Pública de su gestión

En la previa de su tercera y última cuenta pública de su gestión, son múltiples las presiones y cuestionamientos que ha recibido el Presidente Gabriel Boric.

Desde el oficialismo han llamado al Ejecutivo a no dejar de lado los ejes de su programa de gobierno. Frente a este escenario, el mandatario señaló que “que es parte del trabajo, si me sintiera presionado no podría trabajar. Yo lo hago con convicción”.

Asimismo, en medio de este contexto, desde el gobierno también descartaron que la información sobre el proyecto de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) fuera un anuncio, sino solo fue una respuesta ante una pregunta.

Sin embargo, desde la oposición mantienen una opinión contraria y aseguran que el Presidente Boric está realizando anuncios a su sector sobre que está llevando a cabo su plan de gobernabilidad. Algunos de ellos serían la suma urgencia que le pusieron a la discusión por la reforma previsional, entre otros.

La diputada Camila Flores (RN) sostuvo que “el presidente de la República está trabajando contra reloj para tratar de mostrar algún hecho concreto de aquí a la Cuenta Pública”.

El jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, agregó que “se le va acabando el tiempo de su administración, y va quedando en evidencia que las promesas que campaña que hizo eran falsas o inviables”.

Por su parte, la senadora Alejandra Sepúlveda argumentó que, “por supuesto que el gobierno está desesperado, como todos los que estamos en política deberíamos estar para llegar a un acuerdo. Imagínense como están las pensiones hoy”.

Asimismo, el jefe de bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, añadió que “es realmente a la derecha a quienes realmente les desespera que se beneficie a las personas”.

Revisa todos los detalles en la nota completa.