Previo a tercera Cuenta Pública: la nueva polémica por la "metamorfosis" del Presidente Gabriel Boric

Las diferentes adversidades que se han presentado para dar cumplimiento al programa de gobierno siguen dando vueltas al Ejecutivo. De hecho, han surgido diferentes cuestionamientos ante un posible cambio de postura en muchas materias por parte del Presidente Gabriel Boric.

Todo esto, en los días previos a la tercera Cuenta Pública del mandatario, la que sería la última oportunidad para ponerse metas como gobierno.

En medio de este escenario, desde La Moneda anunciaron que avanzarán en una propuesta para llevar a cabo la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), una de las demandas más clamadas por sus electores, y uno de los puntos clave de su programa. Este proyecto debería ser presentado a más tardar en septiembre.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, comentó que “es una propuesta que no se ha abandonado. Está en los compromisos del gobierno, está en el programa, está en las cuentas presidenciales que el presidente ha reiterado. Para el gobierno, el compromiso respecto al abordaje de la situación del CAE está vigente”.

Asimismo, este anuncio ha sido bien recibido en las filas oficialistas. Así lo expresó la diputada Emilia Schneider (CS), quien comentó que “esperaría que este proyecto ingrese cuanto antes, que lo podamos discutir con rapidez y que le podamos dar una buena noticia a las familias que viven con estos abusos. El Crédito con Aval del Estado y los otros créditos por estudiar son políticas totalmente fracasadas”.

En medio de este escenario político, decisivo para el gobierno del Presidente Gabriel Boric, se viralizó un post en redes sociales, donde se cuestionan las diferentes posturas, que se denominó como “la metamorfosis”.

En específico, se trata de una publicación de la cuenta “holamirona”, en Instagram, donde se ilustra al mandatario con diferentes vestimentas. Su época como dirigente, diputado, presidente, vestido con uniforme de Carabineros, son algunas de ellas.

Frente a este post, el propio Presidente Boric comentó que ““lo entiendo. No es lo mismo ser activista/dirigente de una causa particular legítima, ni diputado, a ser Presidente de todos los chilen@s. La diferencia en las responsabilidades implica asumir, cambiar, pero sin nunca abandonar los principios. Yo no olvido porque llegamos hasta aquí, aunque por diferentes circunstancias (condiciones materiales, correlación de fuerzas, disputas perdidas o errores propios), no podamos hacer todo lo que querríamos hacer. Pero hay que seguir trabajando con las convicciones firmes. Saludos”

