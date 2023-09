Demoran discusión del fast-track legislativo de seguridad: sólo 12 de 31 proyectos ya son ley

El pasado martes, 12 de septiembre, se cumplió el segundo plazo puesto por el gobierno, el Senado y la Cámara, para hacer ley iniciativas en materia de seguridad. Se le denominó fast-track legislativo al acuerdo que alcanzaron los poderes Ejecutivo y Legislativo para afrontar la crisis de seguridad en nuestro país. Sin embargo, de los 24 proyectos que se tendrían que haber aprobado hasta la fecha, sólo se despacharon 12.

En ese sentido, ahora tendrán hasta fin de año para discutir los proyectos. Ante esta situación, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, sostuvo que “hay algunos que están entrampados. Todavía hay tres que no han ingresado a tramitación y si no entren no vamos a ser capaces, y ahí hay una responsabilidad bien grande del gobierno”.

Por su parte, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, señaló que el gobierno “armó un acuerdo con los presidentes de ambas cámaras para avanzar en la más ambiciosa agenda de seguridad”.

