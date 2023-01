Lucero rompe el silencio y va con todo contra Blanco y Negro

Habló Juan Martín Lucero. Y lo hizo en las redes. En su parte medular indica “entiendo el dolor del hincha, pero les quería decir que las cosas no siempre son como se dicen. Mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegué al club y que no me cumplieron, pero recién tuve respuesta el 31 de diciembre, cuando sabían que ya tenía la decisión tomada de ejecutar la cláusula de salida que significa un beneficio económico para el club y que ellos mismos pusieron en mi contrato”.

Los albos -al menos-negocian tres fichajes más (estaría por caer el delantero colombiano Fabián Castillo) y se preparan para la Supercopa del domingo aún en Argentina.

El director deportivo Daniel Morón se refirió a cómo está el técnico Gustavo Quinteros con el mercado de fichajes en los albos.

La U logró su primera victoria en la era Pellegrino tras batir 2-1 a Talleres de Córdoba en un duelo disputado ayer en el CDA (goles de Guerra y Palacios). Estas son las conclusiones del deté azul.

El ex UC Diego Buonanotte fue ratificado como nuevo jugador de Unión La Calera tras un paso por Perú. En su arribo “el enano” aseguró que el deté Gerardo Ameli fue factor para su decisión.

El Betis, con Claudio Bravo en cancha, perdió la semifinal de la Supercopa de España que se juega en Arabia por penales ante Barcelona tras empatar 2-2 con alargue incluido. Pellegrini criticó el sistema de campeonato.

El domingo gran final Barcelona vs Real Madrid.

Dakar Motos Etapa 12 (de 14) y el chileno José Ignacio Cornejo ganó la etapa de hoy (la sexta desde que participa en el Dakar). Pablo Quintanilla fue séptimo y la verdad que la general no varió mucho para ellos. El nuevo líder es el australiano Toby Price. Quintanilla es cuarto 1 14,54 y Cornejo octavo a 23,14.