La Moneda llamó a la UDI y sectores de oposición a reincorporarse en mesas por acuerdo de seguridad

La Moneda llamó a la UDI -y a otros sectores de oposición- a que se reincorporen en las conversaciones para sellar un acuerdo de seguridad.

Lo anterior, luego que el gremialismo señalara que volvería a la mesa “solo si revierten los indultos presidenciales”.

La ministra del Interior Carolina Tohá destacó el ánimo de la UDI por mostrar voluntad para “retomar el acuerdo por seguridad”, pese a que éstos condicionaron su reincorporación a la mesa, a cambio de que se reviertan los indultos presidenciales.

Sobre los beneficios otorgados hace dos semanas, la jefa del gabinete reiteró que la autoridad NO puede revertir los decretos.

Exactamente dos semanas han transcurrido desde que La Moneda diera a conocer de los indultos a 12 personas vinculada a delitos cometidos en el denominado estallido social, y el exfrentista Jorge Mateluna.

Ese mismo viernes, la UDI, Evópoli y los diputados RN anunciaban la suspensión de su permanencia en la mesa de seguridad que impulsaba la ministra del Interior Carolina Tohá. Públicamente salieron a reaccionar, y sus dirigentes aseguraban que mantenerse en las conversaciones sería una contradicción, luego que se dejara libre a quienes calificaron como “delincuentes”.

Es así que se suspendieron las reuniones. En Palacio señalaban que era necesario que la situación respirara, pero poco a poco se fueron conociendo más antecedentes, como el error de la cantidad de indultados en la nómina, así como el beneficio a Luis Castillo, quien cuenta con un amplio prontuario.

La ofensiva opositora no cesa, y no ha bastado con ir a Contraloría. Su objetivo hoy es que se revoquen estos indultos, por lo que hicieron un llamado: si lo hacen, la UDI está dispuesta a retomar su participación en la mesa.

“Nos parece que el hecho que se estén haciendo declaraciones o expresiones de voluntad es positivo. Ahora, no hay una herramienta para que la autoridad pueda revertir los indultos”, decía hoy la ministra del Interior Carolina Tohá.

Hoy, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve hizo un llamado a la UDI a retornar a la mesa de seguridad, destacando la importancia de su dimensión.

La UDI mantiene su postura, que básicamente es la posibilidad de que se revoquen todos los indultos otorgados en diciembre por el Presidente Gabriel Boric.

El diputado del partido Guillermo Ramírez llamó al Gobierno a “enmendar el error”.

Diputados y senadores de la UDI suspendieron su participación en la mesa de seguridad. Lo mismo hizo Evópoli. Sin embargo, Renovación Nacional cuenta con el comité de senadores dentro, el cual es representado por Manuel José Ossandón.

El parlamentario comentó que pese a que le parece una aberración el proceso de ejecución de indultos, no se bajarán de la mesa de seguridad. Para él se debe priorizar la seguridad de los chilenos.

“La política no es someter al adversario y tenerlo en el suelo” dijo Ossandón. “A nosotros como oposición no nos puede interesar ver al presidente de rodillas, porque finalmente lo que la gente quiere no es eso sino que nos pongamos de acuerdo entre todos para solucionar el problema de inseguridad y delincuencia” manifestó el senador.

La seguridad es uno de los flancos que se crearon tras otorgarse los indultos, pero otro es la situación de la ahora exministra de justicia Marcela Ríos, quien se enfrenta a una AC.

Ya alejada del Ejecutivo, la militante de Convergencia Social fichó al histórico socialista José Antonio Viera-Gallo para que asuma su defensa frente al Congreso Nacional. De esta forma, y en base a la experiencia de haber ocupado altos cargos en el Estado, la ex jefa de Justicia contará con un experimentado abogado que intentará echar por tierra los fundamentos de la acusación.