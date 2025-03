"Nadie se esperaba esa reacción": padre detalla violenta agresión de su hijo a profesora en Ñuble

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile Una profesora del Liceo Bicentenario de Excelencia en Trehuaco, Región de Ñuble, fue brutalmente agredida por un estudiante de 14 años, dejándola hospitalizada en Concepción con una fractura de cráneo. El padre del menor, Israel Acuña, declaró en Podría ser Peor que su hijo tiene autismo y siempre ha recibido apoyo, pero tuvo problemas con la profesora agredida, alegando falta de comprensión de la condición de su hijo. Acuña reconoció la gravedad del incidente y que fue inesperado, destacando que el niño reaccionó violentamente por situaciones que le incomodaron en el aula. Asimismo, señaló que la profesora no estaba preparada para tratar con un niño con autismo.

Durante la jornada se dio a conocer la noticia de que una profesora del Liceo Bicentenario de Excelencia en Trehuaco, Región de Ñuble, fue brutalmente agredida por un estudiante de 14 años, dejándola hospitalizada en Concepción con una fractura de cráneo.

En conversación con Podría ser Peor, el padre del menor relató lo ocurrido y manifestó que no justifica lo que hizo su hijo, pero declaró que “hay que ponerse en ambas partes”.

En detalle, el padre cuenta que a su hijo le detectaron autismo cuando tenía 4 años, y siempre ha tenido ayuda de psicólogos y asistentes del colegio y también de profesoras.

Según el padre, lo que pasó es que su hijo siempre fue al mismo colegio, pero al pasar a primero medio tuvo que cambiarse a un nuevo establecimiento, en este caso, el mismo en el que estudió su hermano mayor.

Sin embargo, Acuña explica que pese a que ellos como familia conversaron con la profesora jefe para detallar la condición de su hijo, con la única profesora con la que tuvo problemas fue con Elena Cano Ramírez, la docente agredida.

Acuña recalca que no justifica el accionar de su hijo; incluso, agregó que “era algo que nunca había hecho”. Lo que pasó ayer… quedé plop”.

“Es la primera vez que pasa esto. Ella es buena profesora, pero ella no conocía los síntomas de mi hijo”, relató.

El hombre dice que su hijo tuvo una “bronca con la profesora”, puesto que al menor no le gusta que le repitan las cosas, solo una vez, y ella le decía: “Si tú no quieres escribir, aquí en la sala no me sirves”.

Otro encuentro fue el de ayer, cuando la profesora pidió guardar los teléfonos, según relata el padre, y ahí su hijo le dijo que por qué gritaba al pedir eso, a lo que la profesora responde que no es abogado de sus compañeros y cuando necesite uno lo llamará.

“Cómo la profesora le dijo que era un abogado, a él no le gustó (…) Se descuadró con la profesora, con las otras profesoras trabajó bien”, dijo.

Según el padre, esto no le gustó a su hijo, pero para ellos la reacción violenta de su hijo “fue algo nuevo”: “Quedamos para adentro. Nadie se esperaba la reacción del niño”.

“No estoy contra de la profesora”, detalla, pero agrega que su hijo es una persona que cree todo lo que le dicne: “no sabe lo que es una broma”.

Asimismo, manifestó que “la profesora no estaba capacitada para tratar con un niño TEA”; ella había trabajado con su hijo mayor, pero nunca con el menor.

Acuña detalla que el colegio investigará cómo ocurrieron las cosas y que hablarán con su hijo.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.