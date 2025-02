Soulfía revela que su próximo álbum será una autobiografía: lo define como una "desnudez musical"

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile La talentosa artista Sofía Walker Pacheco, conocida como Soulfía, habló con Podría Ser Otra Cosa sobre su nuevo single y próximo álbum, destacando que es su primera canción con estilo veraniego y que el género latino será ahora el núcleo de su trabajo artístico. Reveló que dejó de escuchar a la gente para enfocarse en su música, explicó la grabación de su canción “Acaramelada” en Rapel y adelantó que su próximo álbum será una "desnudez musical" que reflejará una autobiografía de lo vivido en los últimos años. Soulfía estará presente en Lollapalooza Chile y Argentina, mencionando que es fan de la causa limeña de camarón y disfruta cantar en fiestas universitarias. Además, confesó no ser muy fanática de las redes sociales y agradeció no recibir mucho odio en ellas.

En conversación con Podría Ser Otra Cosa, conversamos con la talentosa artista Sofía Walker Pacheco, más conocida por su nombre artístico Soulfía, sobre su nuevo single y próximo álbum.

“Es mi primera canción con estilo veraniego”, adelantó.

Nuevo single y próximo álbum

Soulfía explicó que le gusta mucho el género latino, ya que “me puedo desenvolver mucho más fácil, me sale natural”.

“He explorado bastante y llegó el momento de tomar decisiones. Lo latino será el núcleo de lo que estoy haciendo”, manifestó.

La cantante reveló que dejó “un poco de escuchar a la gente”, debido a que cuando ella lo hacía, iba a muchos lados.

En relación a su nueva canción “Acaramelada”, explicó que lo grabaron en Rapel y, pese a que lo pasaron bien, se mareó debido a que estuvieron sobre un yate desde las 7:00 am hasta las 23:00. “No me puse bloqueador en la cabeza”, reveló la artista.

En cuanto a la preparación de su próximo álbum, lo definió como una “desnudez musical”.

Puesto que, según relató, es una autobiografía de su vida, de lo que ha pasado en los últimos años.

“Siento que no he tenido tantas instancias a través de mi música de contarles a mis fans cuáles son mis pensamientos al entrar a mi casa, por ejemplo”, explicó.

Soulfía manifestó que sus fans disfrutan conectarse con este lado “vulnerable” que presenta.

En relación a sus próximos grandes eventos, la ganadora de dos Premios Musa manifestó que estará presente en Lollapalooza Chile y Argentina.

“Estoy muy agradecida de estar ahí”, comentó.

Ya en el ámbito más personal, reveló que su comida favorita es la causa limeña de camarón y le encanta cantar en “fiestas mechonas, universitarias”.

Finalmente, reveló que no es muy fanática de las redes sociales: “No disfruto tanto las redes sociales. Afortunadamente no soy una persona que reciba mucho hate”, dijo.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.