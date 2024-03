Ganador mejor intérprete en Festival de Viña: "La gente pedía la gaviota y no entendía nada"

Conversamos en el Podría ser Peor con Enrique Ramil, representante de España en la competencia internacional del Festival de Viña 2024 y que resultó ganador como mejor intérprete.

Enrique cuenta la emoción que tuvo al presentarse en el escenario: “Yo venía con esta idea del monstruo, y derrepente veo que me ovacionan en medio de la canción, no había terminado de cantar y ya estaban aplaudiendo. Y luego cuando la gente pedía la gaviota y no entendía nada”.

El cantante quedó contento con la Gaviota de Plata que recibió: “Ya tiene un lugar en mi casa, lo voy a poner en la entrada para cuando vayan vean al mejor intérprete del 2024 de Viña”.

Además, contó detalles de su relación con sus compañeros en la competencia: “Somos un grupo super bonito. Este año, como pasó lo de los fuegos, nos juntamos para ver cómo ayudar. Hicimos un grupo de Whatsapp y ahí empezamos a conocernos. Fue algo super bonito”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.