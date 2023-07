Diputado Schalper por AC contra Ávila y capítulo Junaeb: "No ha ejercido su rol de supervigilancia"

Tomamos contacto con el diputado Diego Schalper (RN) para conversar respecto a la acusación constitucional contra el ministro Ávila que espera resolverse este miércoles y además de la eliminación de antecedentes en la página oficial de la Junaeb tras la denuncia realizada por el exdirector de la entidad por el pago de 3.500 millones de presos a una empresa por concepto de colaciones.

A continuación, revisa la entrevista completa en el Podría ser otra cosa.

“Se ha ido construyendo una trama que a nosotros como fiscalizadores que nuestra tarea primero es ver si se configura una irregularidad de grueso calibre y nuestra convicción es que el ministro de Educación no ha ejercido su rol de supervigilancia que le otorga la ley y por lo tanto debe responderlo vía acusación constitucional”, señaló el diputado.

Y agregó: “La situación llegó al nivel que nosotros hemos conocido que se hizo una presentación en Contraloría por parte del ex director, Cristóbal Acevedo, entonces ya será la Contraloría la que se queda en esa arista de la alteración de los datos pero a mi me importa lo central que es que la Junaeb ha sido incapaz de decir que no se le pagó 3.500 millones de pesos a un proveedor por 30 raciones lo cual significa 110 millones por cada una”.

“Lo más grave es qué hizo el ministro al respecto, lo que ha pretendido decir la defensa es que no la cabe supervigilancia. Cuando se trata de velar por el buen uso de recursos públicos sostener que no le cabe ninguna responsabilidad yo creo que una tesis de esa naturaleza no resiste análisis. Vamos a tener las mayorías necesarias para hacer responsable políticamente al ministro”, enfatizó.

Además se refirió a la polémica del Caso Convenios y las solicitudes que han surgido de la oposición para que el ministro Giorgio Jackson de un paso al costado por liderar Revolución Democrática. “Que pretenda no asumir ningún tipo de responsabilidad política me parece súper complejo. Más temprano que tarde va a responder políticamente pero causándole un tremendo daño al presidente Boric”.