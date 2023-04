Alcalde de Arica y situación en la frontera: "Es una opción un corredor humano de Chile a Venezuela"

Tomamos contacto con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, para conversar respecto a la compleja situación que se vive en la frontera con Perú, precisamente entre los complejos de Chacalluta y Santa Rosa donde la policía del vecino país se ha apostado impidiendo la entrada de ciudadanos migrantes provenientes de Chile.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en Bio Bio TV.

“La situación en la frontera está tensa y es en el paso fronterizo legal no en los irregulares. Más menos del viernes que se presentó el primero hecho de acumulación de personas migrantes, mayoritariamente venezolanas aunque tenemos haitianos y colombianos”, explicó.

Y agregó: “Perú no les permite ingresar porqué no tienen documentos y una serie de dificultades que lo impiden. No se veía venir pero si era una consecuencia que nosotros por lo menos hace una semana nosotros estábamos observando que podía pasar. Se veía que Chacalluta y Santa Rosa, que son los pasos fronterizos habilitados, iban a sufrir cierta tensión pero no imaginábamos qué tan pronto iba a darse”.

“Lo que he propuesto a nivel nacional es que se haga un corredor humanitario que permita que las personas que están en Chile y quieran devolverse a Venezuela puedan hacerlo. Para eso se requiere las coordinaciones de los países, de las cancillerías de Chile, Perú, Ecuador, Colombia incluido Venezuela”, sentenció.

E insistió: “No creo que sea fácil pero es algo que debe empezar a estudiarse con suma urgencia porqué si no la tensión en la frontera chilena peruana va a ser más terrible y vamos a estar pronto con un campamento o una situación más brutal”.

“Es una opción un corredor humanitario de Chile a Venezuela para asegurar que las personas que ya no quieren estar en nuestro país puedan regresar al suyo independiente si tienen o no sus papeles”, destacó.