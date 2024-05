Oficialismo se aleja de "negro matapacos" tras dichos de Boric: "Hemos tenido que hacer esa reflexión"

El jefe de Estado señaló que "yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del ‘perro matapacos’, como le llamaban (...) Me parece que es ofensiva, me parece que es denigrante".

El Presidente Gabriel Boric, en conversación con la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), se refirió a diversos temas y realizó diversas autocríticas. El error que cometió en indultar a Luis Castillo, quien fue condenado a cuatro años y un día de prisión, y tildar de terrorismo el brutal homicidio de tres carabineros en Cañete, fueron algunos de ellos. Pero, el tema que se tomó la agenda, fue la distancia que tomó el mandatario del perro “negro matapacos”, icónico en manifestaciones sociales y protestas.

“yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del ‘perro matapacos’, como le llamaban (…) Jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello. Me parece que es ofensiva, me parece que es denigrante y no es la manera que yo entiendo como se tiene que hacer la política”, dijo.

Oficialismo se aleja del “negro matapacos”

Frente a las declaraciones del jefe de Estado, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lo respaldó.

“Nuestro gobierno ha hecho múltiples y reiteradas autocríticas desde el día uno, aunque no han hecho eco suficiente en la oposición, que insiste permanentemente en responsabilizar al gobierno de un flagelo que se viene arrastrando, al menos, desde 2016. Aquí, hay que evaluar, más que por el discurso, por las acciones”, argumentó.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola (PC), también se mostró a favor de los dichos del mandatario.

“Los símbolos, sin duda, generan cuestionamientos, y cuando esos se hacen también por parte de la ciudadanía, y en este caso el presidente hace esa reflexión al respecto, me parece bien que se pueda tomar en consideración. Todos hemos tenido que hacer esa reflexión”, señaló.

“Cambio de chaqueta”

Por el contrario, desde la oposición sostuvieron que el Presidente Gabriel Boric tuvo un cambio sustantivo respecto a sus opiniones de años anteriores.

El diputado Andrés Longton (RN) apuntó a que sus declaraciones llegan tarde, en atención a que esta persona quedó en libertad y eso expuso a nuestro país, que tuvo que pagar los costos por esta mala decisión”.

“Me gustaría que el Presidente Boric lo hubiera dicho también en su momento, que hubiera tenido la valentía de decirle a las personas de su sector que eso le producía un daño a la institución. Y eso no lo hizo. Por lo tanto, eso lo hizo cómplice de aquello”, agregó.

Asimismo, su par en la Cámara Baja, Cristián Araya (P. Republicano), comentó que “parece que (Boric) agarra las encuestas del día domingo, y el día lunes aparece con una opinión distinta. Evidentemente, este cambio de chaqueta, esta vuelta de carnero no es sincera ni real (…) En el fondo, sigue siendo el mismo revolucionario inversivo de siempre”.

