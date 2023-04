Presidente de la ASOF y venta ilegal de remedios: "El Estado no existe en las ferias libres"

Una preocupante situación ha ido escalando en las ferias libres del país, se trata de la venta ilegal de medicamentos que ha aumentado en un 1000% y que genera mucha preocupación en las autoridades por el riesgo inminente que representa a los consumidores.

Para analizar en profundidad esta situación conversamos junto a Froilán Flores, el presidente de la Confederación Gremial de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF), quien detalla sobre la actualidad de estos espacios en Chile.

“Estamos muy preocupados desde hace bastante tiempo. Hemos ido denunciado esta situación primero a los municipios y luego a las instituciones que corresponden, no hemos sido escuchados y en lo personal he sido amenazado por denunciar esto porqué todos estos remedios que se venden en las ferias libres es ilegal”, sentenció.

Y añadió: “No hay ningún puesto autorizado, no hay carabineros, inspección y no existe el Estado en la feria. Tenemos guardias en algunas partes que podemos pero los corrimos, aparecen, nos amenazan y hay una verdadera mafia. Un tipo me dijo que tenía 50 carros vendiendo remedios”.

“Usted donde vaya a nivel nacional en todas las ferias venden remedios y no es que nosotros los amparemos ya que no tenemos la fuerza y autorización suficiente para sacar como sindicato a este comercio informal. Nos preocupa la salud de los chilenos”, zanjó.

E insistió: “Todavía podemos decir que es la plaza del barrio porqué entregamos cierta seguridad pero con respecto al comercio ilegal e informal, se ha triplicado y nadie hace absolutamente nada. Hay mafias de empresarios medianos y casi grandes que van en camiones a dejar todo tipo de bebidas y más encima alcohol. Para las fiestas se pasen entre medio de las ferias y no podemos hacer nada”.

“El presidente nos está apoyando para tener un proyecto de Ley de ferias libres que está bien avanzado. Tenemos el problema y buscamos la solución que es se respeten las ordenanzas municipales, poder empoderar a los dirigentes y la obligatoriedad de afiliación. Nosotros somos una industria nacional y una feria es una empresa”, cerró.

