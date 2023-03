Codina por demolición de narco casas: "No lo descarto pero lo principal es tener información objetiva"

Tomamos contacto con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, para conversar respecto a la demolición de las narco casas en La Florida y la posibilidad de poder aplicar la drástica medida en la comuna la cual también enfrenta serios problemas con la seguridad.

“Venimos desarrollando un trabajo en conjunto, estamos viviendo una situación de crisis muy profunda con la violencia, con el aumento de los homicidios y claramente se necesita todavía una acción mucho más clara y decidida por parte del Estado para enfrentar al narco y el crimen organizado”, aseguró.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Mauricio Barrientos en Bio Bio TV.

“Lo más importante es sumarse en un esfuerzo colectivo no ideológico, tanto de Gobierno, con alcaldes, tratando de proteger a la gente que es lo que necesita y que el narco no se siga instalando en las poblaciones. Hay que entender que el alcalde Carter no es el enemigo, es el narcotráfico, la violencia, el sistema garantista que ha sembrado una impunidad que se olvida de los derechos de las víctimas”, sostuvo.

Además, se refirió a la posibilidad de la demolición de narco casas en Puente Alto: “He sido claro en decir que no lo descarto pero obviamente lo principal es tener información objetiva y tomar decisiones con evidencia”.

“Los alcaldes hace rato venimos reclamando la necesidad de que se nos entrega mayor atribución y recursos. Hay que tratar de ver las experiencias y las enseñanzas que está dejando lo que sucedió en la comuna vecina y estar disponibles a cooperar”, complementó.

Y agregó: “Es un tema que se da en distintos ámbitos de acción de la sociedad. La violencia no es patrimonio de algunos colegios en particular ni zonas especificas, es algo que penetra en todos los sectores de la Región Metropolitana y el país. Tiene que tener una política pública seria que hay que construir con objetividad y la mayor disposición”.

“Se ha abordad muy lento, no ha existido efectividad. Aquí en Puente Alto hemos tenido que comprar desde el municipio radiopatrullas y llegaron seis esta semana para que Carabineros tenga la posibilidad de responder oportunamente al llamado de los vecinos”, cerró.