Ministro Grau y proyecto de autopréstamo del Gobierno: "Hay un mecanismo concreto de cómo se devuelve"

Tomamos contacto con el ministro de economía, Nicolás Grau, para conversar respecto al proyecto de autopréstamo que está a pronto a votarse en el Congreso y sus implicancias en el panorama financiero nacional.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en el Podría ser peor.

“Este autopréstamo es muy similar a un retiro ya que no hay ningún mecanismo concreto y efectivo para que estos recursos se puedan devolver. Tendría un impacto potencial importante en la economía generando más inflación. Hay millones de personas que no tienen algo que retirar porqué no tienen recurso en las AFP”, explicó.

Respecto al proyecto del Gobierno, señaló: “La diferencia principal es que tiene un mecanismo concreto de cómo se devuelve esta plata. Eso implica que por un lado no tiene un impacto tan fuerte y no disminuye los ahorros previsionales que es clave para las pensiones a futuro”.

“Esperamos que todos los sectores políticos voten de la manera de forma tal que no retrocedamos. Hemos logrado después de un año contener la inflación que desde mediados de 2022 comenzó a caer”, complementó.

Y agregó: “Durante el último año hubo un aumento bien considerable en el precio de los alimentos. Lo que uno ve cuando puede mirar la experiencia internacional es que en general incrementó y nos pegó muy fuerte el impacto que ha tenido la guerra entre Rusia y Ucrania que encareció productos claves como el aceite, en el tipo de cambio dólar, en los bienes que se importan y el transporte”

“Esa tendencia mundial ha ido en la baja el último momento y poco a poco se ha ido expresado en los alimentos. Siempre estamos monitoreando que haya un buen funcionamiento de mercado y no haya aprovechamientos”, zanjó.

Además se refirió a otras temáticas tales como el fortalecimiento al Sernac y los derechos de los consumidores: “Vamos a hacer un cambio legal para que todas las empresas tengan un espacio adecuado para los reclamos. Lo mismo sucede con los servicios de contratación y luego salirse cuesta mucho más”.

“Son tramites que nosotros vamos a promover en el Parlamento pero nuestro Gobierno está totalmente comprometido con defender a los consumidores”, aseguró.