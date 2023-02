Abogado de Parived por orden de detención: "No hay ninguna circunstancia que la justifique"

Días intensos se han vivido en torno al “Caso Relojes” tras los diversos allanamientos y detenciones que se concretaron esta semana en la capital y que incluyeron también la propiedad de Marco Antonio López más conocido como Parived junto a la animadora televisiva Tonka Tomicic, en donde primeramente no se decretó ninguna orden de detención hasta hoy.

Seis años de investigación en donde el último tiempo se registraba muy poca actividad hasta que se dieron a conocer estas diligencias que terminaron con tres de los involucrados en prisión preventiva por los delitos de lavado de activos, contrabando, receptación aduanera, asociación ilícita y receptación.

En una nueva edición del Podría ser peor, conversamos junto al abogado de Parived, Mario Vargas, para obtener más detalles de que lo viene en la investigación.

Allanamiento, orden de detención y entrega

“Al día de hoy no existe ningún antecedente que involucre a mi representado. Con el allanamiento encontrábamos que era una diligencia que no aportaba mucho y más cuando habíamos tenido un contacto permanente con la Fiscalía. Mi representado siempre ha estado dispuesto a la comparecencia y hoy día estamos en la misma posición”, explicó.

Y añadió: “Vemos que no existe ningún antecedente. Salimos con fuerza criticando al Ministerio Público por esta decisión que solo causaba daño y perjuicio en la imagen de mi representado. Fueron diligencias que nos parecen un poco inoportunas y después de la incautación decidieron poner la orden y eso me parece que no tiene ningún sentido por que todas las joyas y objetos incautados tienen su justificación”.

“Esto es una acción que no se justifica en términos fiscales ni de investigación. Fue una reacción a una crítica y vamos a ponernos a disposición lo antes posible ante el Tribunal, si podemos hoy en la noche o mañana a primera hora. Nos enteramos por un comunicado de prensa de la PDI que efectivamente había una orden de detención contra Parived”, zanjó.

E insistió: “No hay ninguna circunstancia que la justifique. El Ministerio Público y las Policías no han tenido ningún problema en transmitir las diligencias, hacen operativos televisivos, lo mínimo como garantía procesal para un ciudadano es que pueda comparecer con su abogado y yo voy para allá”.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez.