Schalper y requerimiento en Contraloría a Hassler: "No hay interés en aplicar la Ley de Aula Segura"

La violencia en establecimientos escolares ha sido un grave problema durante 2022 y justamente la comuna de Santiago es una de las más afectadas, con serios incidentes registrados en los denominados institutos emblemáticos.

Bajo esa línea, un grupo de autoridades compuesto por diputados y concejales presentaron un requerimiento a Contraloría en contra de la alcaldesa Irací Hassler por ordenar no aplicar la Ley de Aula Segura, norma que entrega más facultades a los directores.

Entre las autoridades que se refirieron está el parlamentario de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien en una nueva edición del Podría ser peor, nos cuenta más detalles al respecto.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez.

Requerimiento a Contraloría

“Esperamos que la alcaldesa entienda que lo único que le estamos pidiendo es algo elemental, que cumpla la ley”, expresó Schalper.

Y agregó: “Denunciamos una serie de acciones de que ella no tiene interés en aplicar la Ley de Aula Segura y no respalda a los directores cuando lo solicitan”.

“Lo que hemos recabado e incorporamos en el requerimiento a contraloría son declaraciones de directores, profesores, publicaciones en redes sociales y otros antecedentes”, complementó.

Las declaraciones del Ex Rector del Instituto Barros Arana, Gonzalo Saavedra, escalaron la polémica tras afirmar que desde la administración de Hassler se instruyó en no hacer uso de la norma en los recintos educativos.

“Da cuenta que en el fondo el municipio no solo no tiene una actividad proactiva en no aplicar esta Ley ya que en el punto 23 del programa de la alcaldesa, cuando era candidata, ella decía que iba a poner fin a la aplicación del aula segura”, detalló el parlamentario.

E insistió: “El nivel de violencia que se observa es dramático y se requieren tomar las acciones correspondientes. Los directores quedan en una situación muy compleja al quedar sin respaldo”.

“La alcaldesa tiene que aplicar la Ley y si lo hizo que informe a la superintendencia y que muestre el respaldo a los directores”, subrayó.

Cabe destacar que tras las acusaciones, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler afirmó que se han aplicado los reglamentos de convivencia escolar y que actualmente hay 577 procesos disciplinarios abiertos por faltas graves en colegios.