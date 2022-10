Gastón Saavedra: "Si la plata del combustible saliera de mi bolsillo seguro saldría menos a terreno"

Los denominados gastos por concepto de traslación dentro del Congreso han revuelto el escenario político y social, tras la divulgación de millonarios montos de movilización por parte de algunos diputados y senadores, cifras que ascienden al millón de pesos y que están disponibles en el portal de transparencia de la Cámara y el Senado.

Entre los políticos que salieron a la palestra está el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, quien entre abril y julio de este año gastó 4,5 millones en dicha materia. A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en el Podría ser peor.

Gastos por concepto de traslación

“Uno tiene un monto mensual y debe rendirlo de acuerdo a los kilómetros que anduvo el vehículo registrado con su bitácora respectiva, peajes pagados, alimentación, todo se tiene que rendir”, detalló el senador.

Y añadió: “No es que a uno le pasen un montón de plata y hace lo que quiere. Yo doy cuenta de los gastos que tengo en la región del Biobío y tengo que visitar 36 comunas. El estar presente, tener reuniones con las comunidades y autoridades locales demanda recorrer esas distancias”.

Además el parlamentario indicó que los montos se estipulan mensualmente y están desglosados por ítems. “Yo no me voy a preocupar de cuanto gasto y que no, es lo que hago normalmente. Otros tienen que hacer los controles e investigaciones, cada uno hace sus pegas”.

El alza en el precio de los combustibles también fue un factor que gatilló en estas cifras millonarias y respecto a una medida que regule este gasto, el senador dijo: “Si la plata del combustible saliera de mi bolsillo seguro saldría menos a terreno”.

“Esto es controlado, auditado y en eso yo tengo la tranquilidad. Eso es el costo que está significando cuando uno hecha bencina a los autos”, cerró.

Revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.