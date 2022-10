Senador Castro por diputado Rivas: "No aceptó que no estuvieran de acuerdo con su postura"

Durante esta jornada se llevó a cabo una reunión de la mesa paralela del proceso constituyente en el Congreso de Santiago, la cual estuvo marcada por polémicas situaciones protagonizadas por el denominado líder del Rechazo, Pancho Malo y el diputado por el Partido de la Gente, Gaspar Rivas.

De forma paralela, la mesa oficial entabló conversaciones respecto a los mecanismos de redacción de la nueva propuesta constitucional. Para profundizar en más detalles conversamos con el senador Juan Castro quien criticó el actuar del parlamentario por no estar a la altura del cargo.

“Tuvimos una reunión donde habían más de 4 organizaciones de la sociedad civil, gente que venía de otras regiones y yo siento que debemos escucharlos ya que tienen mucho que decir y nosotros como parlamentarios tenemos esa obligación”, expresó.

Revisa la entrevista completa en Podría ser peor.

Reacción de Rivas en la mesa paralela

“Él se presentó e hizo un comentario frente al proceso constituyente y se fue por ese camino pero después las organizaciones dijeron que no estaban de acuerdo con lo dicho y que tenían otra postura al respecto”, detalló.

Y agregó que: “El diputado Rivas pidió la palabra para una especie de réplica pero algo pasó, se para, golpea la mesa y empieza a tratar a los dirigentes de la sociedad civil de pinochetistas y asesinos. No aceptó que no estuvieran de acuerdo con su postura”.

“Uno tiene que ser capaz de recibir las críticas como parlamentario y nunca vamos a estar de acuerdo en la misma posición un grupo tan grande de personas”, persistió.

Además, enfatizó que: “El parlamento es para escucharse, dialogar y llegar a acuerdos. No para imponer la idea que uno tenga. El diputado no estuvo a la altura del respeto que tiene que tener por las organizaciones de la sociedad civil”.

Respecto a la asistencia de Pancho Malo, indicó que: “Se le escuchó con respeto y no dijo nada en que nadie estuviera de acuerdo. Yo no lo conocía y no lo iba a discriminar por su persona”.

“Estas organizaciones deben ser escuchadas y no podemos tomar decisiones a puertas cerradas. Estas dan su opinión, nosotros vamos anotando y llegaremos a conclusiones”, cerró.