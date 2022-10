Javiera Contador y su regreso al Stand Up: "Será un show más íntimo y sin censura para el público"

Javiera Contador regresa a los escenarios del Stand Up Comedy con dos shows a realizarse mañana 6 de octubre en el Palermo Teatro Bar, los cuales serán a las 19:00 horas y 22:00 horas respectivamente. Se trata de “No está todo perdido”, una rutina en la que la artista relata diversas situaciones cotidianas en torno a la pandemia y también episodios de su infancia.

Las entradas para el show comienzan desde los 10 mil pesos y están disponibles vía Comediaticket.

Conversamos con la actriz quien visitó La Radio para anticipar más de esta nueva rutina, además adelantó detalles del posible regreso de Casado con Hijos, uno de los grandes sueños de la audiencia chilena. Revisa la entrevista completa en Podría ser peor.

“No está todo perdido”

“Esta rutina es un popurrí de cosas y hablo temas de la pandemia que espero que ahora estén bien lejos, además relato anécdotas muy vergonzosas que tuve cuando niña y de algunas adicciones que me dejaron las cuarentenas como la compra de productos online que no necesito”, anticipó la actriz.

La artista que también se ha presentado en grandes escenarios como el Festival de Las Condes este año y en Viña del Mar 2020, señala que este encuentro será diferente por tratarse de un espacio con menos público y más cercanía. “Se pasa bien y es bonito por que es íntimo, son poquitas personas. Voy probando cosas y jugando un poco con el público. Uno hace catarsis y es muy liberador reírse”.

“Lo que pasa con los shows en bares chiquitos y lugares donde se hace stand up es que siempre son distintos ya que depende al final del público que asiste. Por ejemplo, si hay pura gente que no es padre no voy a estar tirando tallas de los hijos por que pueden no sentirse identificados”, complementó.

Además agregó que: “Ver un show en un festival es diferente, esto es algo más piolita y bastante más sin censura, uno está tirando ahí la talla y tomándose un copetito. Es como un show privado especial para el público y me parece bonito”.

Posible regreso de Casado Con Hijos y más proyectos

La destacada actriz adelantó que para fines de año se estrenará en Amazon Prime, la película “Desconectados, en la cual participa junto a Jaime Vadell y Dayana Amigo, además fue dirigida por su esposo Diego Rougier.

“La idea es seguir trabajando junto a Amazon en otros proyectos. No siempre se puede actuar pero también se puede producir. Si bien la industria nacional está bien difícil también hay buen momento en términos de plataformas. No había pasado antes que Netflix, Amazon Prime o Disney se interesen en Chile”, detalló.

En tanto, respecto al posible regreso de Casados con Hijos, la interprete de Quena Larraín indicó que: “Estamos cada vez más cerca de volver a hacerla. Partió en mega y si vuelve sería a ese mismo canal”.

“Estamos finiquitando algunas cosas por que hay licencias de por medio y está Sony. Nunca hemos estado tan cerca de poder realizarlo y se que es un sueño que mucha gente nos menciona y para nosotros también”, cerró.

Revisa la entrevista completa a la artista nacional Javiera Contador en Bío Bío TV.