Mario Desbordes: "Renovación Nacional es un partido que se opone a las reformas"

Un temblor político causaron las declaraciones del ex candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, quien ha señalado que ha pensado seriamente en renunciar al partido. Además, ha apuntado fuertemente contra la actual directiva de RN, de la cual acusó que hay un “sectarismo brutal”.

Para profundizar en estas críticas hacia Renovación Nacional conversamos con Desbordes, en Podría Ser Peor.

“No estoy buscando que se vaya gente de RN, yo me siento incómodo. Es un partido que se opone a las reformas, un partido que se está tratando de pelear el espacio con Republicanos y la UDI dura. O sea, que están tratando de hacer de RN una mala copia de Republicanos”.

“Renovación apuntaba siempre a otro electorado, con respeto a la diversidad, a las distintas visiones de la centroderecha. Eso es no aprender nada de lo que está pasando hoy día”.

“La gente más que una revolución quiere reformas sociales bien hechas, no quiere partidos que se planten en negativo “antitodo”. El discurso de Chahuán y del propio Schalper, en este último tiempo, cada vez va más para allá”.

“Yo prefiero sencillamente dar el paso al costado, me dedico a la fundación, a difundir los ideales sociales cristianos, y no me ando metiendo en peleas que a esta altura me tienen cansado”.

“Tienen una lógica atrinchearada en el Rechazo. Nos acaban de dar una paliza y no hay ningún mea culpa”.

“Hay un sector de la centroderecha que cree que no hay que hacer grandes reformas y que ya están pensando en el rechazo de salida, como Marcela Cubillos, de la Carrera y otros. Por debajo y en silencio, varios de la actual mesa directiva”.

