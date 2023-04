On The Record junto a Muerdo y su gira por Chile: "Se viene un disco muy directo a nivel de discurso"

En una nueva edición de On The Record nos acompaña Muerdo para conversar respecto a la “Gira y Cambia Todo” que lo trae por diferentes ciudades de nuestro país y que conmemora la trayectoria de sus seis discos donde destacan piezas como “Semillas”, “Lejos de la ciudad” y “Llegué Hasta Tí”.

El artista ha establecido un especial vínculo con Chile y en la actualidad conserva una gran amistad con diferentes artistas por lo cual las colaboraciones nunca quedan descartadas y más aun cuando comience las grabaciones de su próximo álbum.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a la periodista Camila Arcos en Bio Bio TV.

Reencuentro con amistades y el público chileno

“Tenía muchas ganas de recalar aquí con el público chileno y mis amigos de acá. Hay una gran red y vengo desde que arranqué en locales muy pequeñitos en 2014, prácticamente cada año y al final uno va generando vínculos con otros artistas. Es una experiencia muy enriquecedora que nos regala la música”, expresó.

Y agregó: “Es la gira más extensa que voy a hacer por el país y viene un poco siguiendo la estela de otras que hicimos con motivo de la celebración de los 10 años del proyecto. Venía por la necesidad de presentar este trabajo, Flores, viento y fuego, que es una retrospectiva de toda mi carrera. Me gusta escribir poesía y también en mi música las letras tienen cierta importancia”.

Además el artista confirmó invitados para el show del Teatro Coliseo donde destacan Juanito Ayala, Sol del Río y Pamela Leiva. “Es un concierto muy bien recibido por el público, muy ameno y divertido por las dos partes. Es tocar los temas más icónicos del proyecto, lo que la gente más canta y quiere escuchar”.

“Me gusta interactuar y también la posibilidad de saludar al público, conversar con ellos, propiciar el encuentro a través de meet and greets porqué al final es la gente que te da de comer y literalmente no podemos olvidar esto. Nosotros podemos vivir de esto porqué hay una gente que paga una entrada y en algunos casos hace un gran esfuerzo”, complementó.

Próximo disco

“La música requiere de un tiempo para ser creada pero sobre todo para ser disfrutada. La industria demanda constantemente estar sacando material nuevo todo el rato y bueno uno está inmerso en las giras versus todas las labores cotidianas que tenemos nosotros y para escribir canciones falta tiempo para reflexionar”, planteó.

Y sobre su próximo siguiente álbum musical, adelantó detalles: “Reconecta más con la raíz orgánica de mis anteriores trabajos y de los últimos singles. Pero sobre todo se viene un disco muy conciso y directo a nivel de discurso. Cosas que tenía ganas de decir y no sabía cómo y me tuve que dar tiempo para encontrar la forma. Cuando acabe esta gira en septiembre me voy a Barcelona a grabar”.

“Todo este proceso que ha sido tan artesanal, tan paulatino y poco a poco porqué arrancamos muy a la underground con poco apoyo y sin embargo hemos podido ir creciendo desde pequeños locales a salas cada vez más grandes y eso ha hecho que se disfrute mucho el proceso. Había que dimensionar muy bien lo que significa el éxito para cada uno”, destacó.

Respecto a la posibilidad de colaborar con artistas chilenos, el español manifestó que no lo descarta e incluso se mantiene en conversaciones con algunos exponentes locales. HAY UN montón de artistas con los que me gustaría hacer cosas, yo creo que se va ir dando y vamos a seguir estrechando estos vinculos con Chile que son tan lindos y fructiferos. Me gusta decir que me siento en casa cuando vengo y volvere siempre.

Y para cerrar el cantautor también explicó el motivo de su nombre artístico: “Porqué la vida hay que comérsela a mordiscos, hay que morderla y no te la puedes comer así a pedazos chiquitos. Hay que ser incisivo afrontando todo lo que nos pone por delante”.

Revisa la entrevista completa por Bio Bio TV.