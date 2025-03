Sistema tributario en Chile: "El problema en el país es la disparidad de ingresos"

En una reveladora conversación con Tomás Mosciatti, el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, expone la complejidad del sistema tributario chileno, la disparidad en la carga impositiva y la necesidad de una reforma que amplíe la base de contribuyentes. Con su vasta experiencia como profesor de Derecho Económico y Derecho Tributario en la Universidad de Chile, Escobar analiza la realidad de los impuestos en el país y los desafíos que enfrenta el sistema fiscal.

En la entrevista, Escobar destaca que, de los 11 millones de contribuyentes en Chile, una gran mayoría no paga impuestos. “Es alarmante que cerca del 80% de los contribuyentes no esté aportando al sistema tributario. Esto plantea serias interrogantes sobre la equidad y la sostenibilidad de nuestro modelo fiscal”, afirma. Esta situación, según él, no solo afecta la recaudación del Estado, sino que también genera un sentimiento de injusticia entre aquellos que sí cumplen con sus obligaciones tributarias.

Escobar también aborda la creciente evasión del IVA, un tema que ha cobrado relevancia en el debate público. “La evasión del IVA ha alcanzado niveles preocupantes. Muchos pequeños y medianos empresarios optan por no emitir boletas o facturas, lo que no solo perjudica al fisco, sino que también crea una competencia desleal para aquellos que sí cumplen con la ley”, explica. Esta informalidad en la economía, según el ex director del SII, es un síntoma de un sistema que necesita ser modernizado y adaptado a las realidades actuales.

Durante la conversación, Escobar enfatiza la necesidad de una reforma tributaria integral. “No se trata solo de aumentar las tasas impositivas, sino de ampliar la base de contribuyentes. Necesitamos un sistema que incentive a todos a participar y que garantice que cada uno aporte de acuerdo a su capacidad”, sostiene. Esta visión, según él, es fundamental para lograr un sistema más justo y equitativo.

Además, Escobar reflexiona sobre la percepción de injusticia en el cobro de impuestos. “Cuando la gente siente que el sistema es injusto, es más probable que busque formas de evadir sus obligaciones. Debemos trabajar en la transparencia y en la comunicación de cómo se utilizan los recursos recaudados”, señala. Para él, la confianza en el sistema tributario es clave para fomentar una cultura de cumplimiento.

La conversación se adentra en los desafíos que enfrenta el sistema fiscal chileno, incluyendo la necesidad de educación tributaria. “Es fundamental que los ciudadanos comprendan la importancia de los impuestos y cómo estos contribuyen al bienestar de la sociedad. La educación tributaria debe ser una prioridad”, concluye Escobar.

En resumen, la entrevista con Ricardo Escobar revela la complejidad del sistema tributario en Chile y la urgente necesidad de reformas que promuevan la equidad y la justicia fiscal. Con su experiencia y conocimiento, Escobar ofrece una perspectiva valiosa sobre los desafíos que enfrenta el país en este ámbito y la importancia de construir un sistema que beneficie a todos los ciudadanos.